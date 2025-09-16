Украсть 1 млрд и выйти на волю под 0,5% от суммы: скандальный Шапран может покинуть СИЗО под смехотворный залог

Скандальный броварской экс-депутат и бизнесмен Сергей Шапран, которого отправили в СИЗО по делу о присвоении активов на 1 млрд грн в сговоре с экс-владельцем подсанкционной империи "Юнигран" россиянином Игорем Наумцем, может выйти из-под стражи под смехотворный залог в 5 млн грн по решению одиозной троицы судей апелляционного суда. Такое смягчение меры пресечения не только ставит под угрозу справедливое завершение дела самого Шапрана, но и может стать опасным прецедентом.

Решение было принято на заседании Киевского апелляционного суда 15 сентября, сообщили источники OBOZ.UA. Размер залога Шапрану определили в 5 млн грн – было 100,2 млн грн, т.е. сумму уменьшили в 20 раз. Пока неизвестно, внесен ли этот залог.

Пока дело Шапрана затягивается, миллиардные активы "Юниграна" не работают на Украину, государство ничего не получает от этого подсанкционного имущества. Также обращаем внимание, что сумма залога абсолютно не соответствует масштабам дела:

залог изначально был в 10 раз меньше, чем стоимость украденных активов;

после уменьшения подозреваемый может внести в 200 раз меньше, или только 0,5% от суммы украденного и выйти на свободу.

Коллегию на последнем заседании, согласно данным суда, сформировали уже хорошо знакомые общественности (и, вероятно, Шапрану тоже) одиозные судьи Татьяна Кагановская, Валерий Лашевич и Иван Рыбак. Их уже уличали в подозрительном содействие броварскому дельцу.

В частности, именно эта троица еще 3 февраля 2025 года сняла арест с активов "Юниграна". Тот же состав судейской коллегии затягивал процессы, на которых должны быть приняты важные для защиты интересов государства решения в деле все того же "Юниграна". То есть непредвзятость их же решения об уменьшении залога вызывает серьезные сомнения.

Кроме того, подозрительно удачное для Шапрана решение суда может стать прецедентом: украсть миллиарды, а потом выйти из СИЗО за 0,5% от суммы похищенного – удобный и очень привлекательный путь для многих других дельцов, желающих избежать наказания. Особенно когда судьи охотно идут на сотрудничество с фигурантами дел.

OBOZ.UA следит за ситуацией и обращается ко всем правоохранительным и судебным органам, генеральному прокурору Руслану Кравченко, руководству АРМА, премьер-министру Украины Юлии Свириденко и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием установить истину и добиться справедливости в деле "Юниграна". Подсанкционные активы на 1 млрд грн уже два года находятся в подвешенном состоянии и не приносят ни копейки государству. Это имущество должно быть возвращено Украине, пока активы не расхитили окончательно.

Дело Шапрана: что предшествовало

Шапран был задержан и взят под стражу в июне 2025 года. Он фигурирует в ряде расследований, но в СИЗО был отправлен в рамках уголовного производства № 42022000000000455.

Оно касается активов "Юниграна", которые Шапран и его партнер Владимир Осипов (экс-депутат Одесского облсовета от "Оппоблока") присвоили по давно известной СМИ схеме – с помощью перерегистрации активов Наумца на подконтрольные компании.

21 июня полицейские огласили 19 подозрений фигурантам, включая самих Шапрана и Наумца. Утверждалось, что подозрения объявлены всем участникам схемы – от организаторов до исполнителей. Среди них – руководители предприятий, бухгалтеры, нотариусы и "другие лица, участвовавшие в схеме переоформления активов, несмотря на действие санкций".

Изначально гражданин РФ Игорь Наумец создал в Украине группу компаний "Юнигран" (в составе ООО "Юнигран", ООО "Юнигран Сервис", ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", АО "Малинский камнедробильный завод", АО "Коростенский карьер", ЧАО "Пинязевицкий карьер" и других предприятий). Деятельность этих компаний в условиях полномасштабной российской агрессии создавала безопасность украинской государственности, и 12.05.2023 г. указом президента №279/2023 были введены санкции СНБО в виде блокирования активов "Юниграна" и его бенефициарных владельцев.

Ситуацией в 2023 году решили воспользоваться Шапран и Осипов. Их целью стало присвоение активов, которые должно было получить государство. Наумец, по версии следствия, тоже должен был остаться в плюсе.

Свой план дельцы начали приводить в действие со снятия арестов. После их отмены, вероятно, с привлечением "нужных" судей, для дельцов открылся путь к выводу заблокированных активов из-под санкций. В итоге имущество группы компаний "Юнигран", выведенное на подконтрольные компании, фактически перекочевало в собственность Шапрана.

С конца 2024 года уголовное производство о завладении "Юниграном" получило ход. Были наложены аресты на имущество и корпоративные права ООО "Юни Люкс", "Юни Сервис", "Юни Стоун Плент", "Коростенская добывающая компания", "Малинская добывающая компания". То есть именно тех компаний, на которые Шапран и Осипов вывели подсанкционные активы "Юниграна". Также было арестовано ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД".

Арестованные корпоративные права и имущество переданы в управление АРМА. Однако проблему это не решило: часть активов продолжила работу, несмотря на аресты. Более того, Шапран, когда его задержали, ехал за границу на машине, также находящейся под арестом. Это вызвало серьезные вопросы к эффективности работы АРМА.

В конце мая 2025 года Минюст официально вернул государству захваченное имущество подсанкционного "Юниграна". Ведомство отменило незаконную продажу и аннулировало регистрационные процедуры по передаче недвижимых активов ООО "Юнигран" и ООО "Юнигран-Сервис". Однако полноценной национализации имущества так и не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители изъяли технику ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД" – компании, которая из "Юниграна" перешла под контроль Шапрана. Фирма, несмотря на санкции и даже взятие Шапрана под стражу, до последнего незаконно добывала песок в Пуховке Киевской области.

