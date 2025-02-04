Столичные судьи помогают Шапрану с "Юниграном" обходить миллиардные санкции: СМИ узнали подробности

Трое судей Киевского апелляционного суда – Татьяна Кагановская, Валерий Лашевич и Иван Рыбак – системно принимают решения в пользу новых бенефициаров подсанкционного "Юниграна", в том числе одиозного предпринимателя Сергея Шапрана, который прибрал к рукам эту бизнес-империю россиянина Игоря Наумца. Все упомянутые "служители Фемиды" работают под руководством Ярослава Головачева и, как и он сам, неоднократно были замешаны в сомнительных делах.

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Об этом говорится в расследовании "СтопКор". Отмечается, что троица судей в начале февраля 2025 года сняла арест, наложенный в ноябре-2024 Печерским райсудом на часть имущества "Юниграна" и все счета компаний-"дубликатов", с помощью которых Шапран завладел подсанкционными активами. Это позволяет новым владельцам "Юниграна" обходить санкции и избегать национализации ценных месторождений общей стоимостью около 1 млрд грн.

Расследователи напоминают, что по уголовному делу в отношении "Юниграна" уже было проведено 16 обысков. Затем Печерский суд Киева наложил аресты на вещественные доказательства и существенную часть активов всех компаний с орбиты Шапрана и Наумца. Но адвокаты фигурантов обжаловали решение первой инстанции в апелляции и получили приговор, которого ожидали.

"В Киевском апелляционном суде, возглавляемом Ярославом Головачевым, на сегодняшний день из более десятка назначенных судебных заседаний состоялось только два. Один из них – в понедельник, 3 февраля. Примечательно, что оба раза дело рассматривалоодно и то же трио судей – Кагановская, Лашевич и Рыбак. В первом случае они вывели из-под ареста ООО "Юни Стоун Плент", а во втором – сняли арест с изъятых при обыске у Сергея Шапрана телефона, жесткого диска и банковских карт. Озвученное судьями основание – следствие якобы не предоставило определение на легализацию проведения обыска", – отметили журналисты.

Как объяснил юрист, из АО "Стратегическая адвокация" Александр Билык, такое решение может свидетельствовать о системной проблему в правоохранительной деятельности. "Есть ситуации, когда следственные органы намеренно допускают подобные "процессуальные ошибки", которые на первый взгляд кажутся чисто техническими, но в перспективе дают суду формальную "лазейку" для отмены ареста или даже закрытия дела. Таким образом, еще на стадии следствия создаются предпосылки для вероятного "слива" дела из-за процессуальных огрехов, что неприемлемо с точки зрения принципов правосудия и борьбы с экономической преступностью", – отметил Билык.

Журналисты подчеркивают, что Кагановская, Лашевич и Рыбак уже известны неоднозначными решениями по ряду резонансных дел. В частности, утверждается, Рыбак "за закрытыми дверями" принял решение, которое позволило сбежать за границу подозреваемому бизнесмену Николаю Петренко, которого обвиняли в срыве поставок амуниции для ВСУ на 1,7 млрд грн.

Кагановская (ранее – Росик), по данным медиа, в 2024 года стала едва ли не рекордсменкой по количеству поданных на нее заявлений о нарушении регламентов, норм, правил и судейской этики. Журналисты также обнаружили в ее декларации:

квартиру в элитном ЖК Парк-холл "Горький" в центре Киева;

премиальный Lexus из автосалона;

особняк на побережье Средиземного моря в Хорватии;

миллионы гривен наличными.

"Но это еще не все. Оказалось, что судья еще и фигурирует в базе "Миротворец"... В 2017 году именно Росик отпустила из-под стражи эксбийца "Беркута" Виталия Гончаренко, обвиняемого в более чем 30 покушениях на убийство во время разгона участников Революции Достоинства", – говорится в расследовании.

Лашевич, по информации проекта Prosud, получил наибольшее количество дел, связанных с арестом имущества. Он также отпустил харьковского "беркутовца" Белова, обвиняемого в убийстве минимум трех человек 18 февраля на Майдане под ночной домашний арест и способствовал побегу другого беркутовца, Дмитрия Садовника, обвиняемого в 39 убийствах активистов на Майдане, откладывая заседание по изменению меры пресечения, утверждают расследователи.

Кроме того, в январе-2025 в сети опубликовали фото, на котором журналисты подловили тройку судей за "исполнением служебных обязанностей". Все перечисленные "служители Фемиды", судя по всему, решили подремать прямо на работе. При этом судьи получают немалые зарплаты:

согласно декларации-2023, Рыбак получал зарплату 265 тыс. грн в месяц и 65 тыс. грн пенсии;

пенсии; Лашевич – 244 тыс. грн в месяц и пенсию в 19 тыс. грн;

и пенсию в 19 тыс. грн; Кагановская – самая "бедная" в этой тройке: всего 230 тыс. грн в месяц и пока никакой пенсии.

Руководителем троицы судей является председатель Киевского апелляционного суда Ярослав Головачев, назначенный на эту должность в 2021 году по результатам тайного голосования судей. До этого он с 2009 года занимал должность заместителя председателя Апелляционного суда города Киева. "И все эти годы инстанцию и самого Головачева преследовали громкие коррупционные скандалы", – заявляют журналисты.

Еще в 2015 году представители медиа обнаружили, что у Головачева и его семьи есть семь земельных участков в Киевской области и столько же квартир в столице. Супруга судьи также задекларировала нежилое помещение в Киеве и корпоративные права компании "Ятрань" в размере 30% акций.

Кроме того, СМИ писали, что Головачев купил имение на Кипре стоимостью 4 млн евро. Эти данные со временем получили официальное подтверждение – по информации, предоставленной компанией Helios Real Estate Group, Ярослав Вячеславович Головачев действительно купил роскошную виллу с бассейном на морском побережье Ларнаки. Сделка была закрыта в марте 2015 года.

Кроме того, в компании Helios Real Estate Group сообщили, что каждый покупатель элитной недвижимости в их агентстве получает право на получение кипрского гражданства для всех членов семьи. Таким образом, глава столичной апелляции вполне может оказаться гражданином Кипра, приходят к выводу журналисты.

В целом же судьи Киевской апелляции во главе с Головачевым даже попадали в поле зрения компетентных антикоррупционных органов. В частности, 29 ноября 2023 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) разоблачили четырех судей этого суда на получении неправомерной выгоды в размере 35 тысяч долларов. В такую сумму судьи оценили принятие "нужного решения" об отмене ареста имущества.

А 25 февраля 2024 стало известно, что САП и НАБУ могли готовить подозрение самому Головачеву по фактам коррупции. Впрочем, одиозный судья до сих пор находится не под стражей и продолжает занимать свою должность.

"Можно констатировать, что вердикты, принятые судейской тройкой Кагановской, Лашевича и Рыбака под руководством Головачева уже неоднократно становились основанием для серьезных сомнений в их беспристрастности и соответствии национальным интересам Украины. Учитывая тот факт, что они систематически выносят решения, позволяющие подсанкционным бизнесменам продолжать свою деятельность в обход ограничений, возникает вопрос: чьи интересы они действительно защищают?" – задаются вопросом журналисты.

Они утверждают: снятие арестов с подсанкционных активов может быть выгодно не только конкретным фигурантам, но и государству-агрессору, поскольку речь идет о контроле над стратегическими ресурсами в Украине. Именно поэтому проверка их деятельности должна выйти за рамки компетенции только ВРП, ВККС и НАБУ. "По нашему мнению, в этот процесс должны присоединиться органы национальной безопасности, чтобы установить возможные связи судей с российскими структурами и сделать невозможным повторение подобных решений в будущем", – призывают расследователи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее журналисты узнали, как подсанкционный "Юнигран" продолжает работать, несмотря на санкции и скандалы, под контролем нового теневого владельца – Сергея Шапрана. Его фирмы за год в обход санкций реализовали продукции более чем на полмиллиарда гривен, среди их клиентов были даже коммунальные предприятия.

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