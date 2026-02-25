'Стал для меня самым большим пенделем'. Виталий Козловский – о примирении с Игорем Кондратюком, концерте в Москве и событии, которое изменило все

Накануне дня рождения своего сына Оскара певец Виталий Козловский поделился деталями празднования личного праздника мальчика и объяснил, почему на нем не будет звездных крестных. Сегодня, 25 февраля, Оскару исполнилось два года. В разговоре с OBOZ.UA Виталий Козловский также рассказал, имел ли контакт со своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком после того, как рассчитался с миллионными долгами, а еще признался, что деньги, которые выплатил через суд, очень быстро отбил новыми концертами.

Кроме того, певец поделился, как реагирует, когда публично снова вспоминают его скандальное выступление в Москве 9 мая 2018 года. И заверил, что в начале большой войны полностью перешел на украинский язык, а его сын даже не знает ни одного слова на русском. Об этом Виталий Козловский рассказал OBOZ.UA за кулисами премьеры романтического фэнтези "Мавка. Настоящий миф", которая стала настоящим событием: национальная кинопремьера впервые состоялась в стенах столичного Дворца "Украина", собрав аншлаг из более чем 3500 гостей.

– Виталий, расскажите, пожалуйста, о сыне: как отцовство изменило вас и ваши приоритеты?

– Сегодня меня спрашивали, готовлюсь ли я к своему дню рождения, который буду праздновать в начале марта. И знаете, поймал себя на мысли, что собственные праздники для меня будто отошли на второй план. Они стали скорее условностью, датой в календаре – и все. Зато есть другая дата, которая действительно имеет значение. 25 февраля моему сыну исполняется два года. И вот это для меня – настоящий праздник. Его появление изменило все: мое мировоззрение, приоритеты, даже отношение к себе. Я часто это повторяю – и это не красивые слова для интервью. Он – моя гордость. Сегодня все мои решения, все усилия – с мыслью о том, чтобы однажды он мог сказать: "Я горжусь папой". Все делаю для того, чтобы так произошло.

– Что нового открывает для себя и для вас каждый день?

– Он каждый день нас удивляет – честно. Хорошо разговаривает – и я об этом говорю не просто как гордый папа. Знаю, что мальчики в два года обычно не слишком разговорчивы. А он говорит уверенно, считает до двадцати. Знает свои игровые карточки – показывает: это дельфин. Какого цвета? Голубого. Это холодильник. Это письмо. Это пирамидка. И он не просто повторяет – он понимает, что говорит. Очень любознательный. Ему все интересно – от самой маленькой мелочи до больших вещей. И вместе с ним я будто снова открываю мир. Знаете, он стал для меня самым большим пенделем в жизни. Очень ощутимым толчком. Потому что, когда появляется ребенок, ты уже не можешь позволить себе расслабиться или жить вполсилы. Если бы не он и не моя семья, возможно, не было бы того всплеска, который произошел в прошлом году. И не было бы того драйва, с которым я захожу в этот год. Сегодня папа делает все для того, чтобы снова покорять сердца людей.

– Мы разговариваем с вами во Дворце "Украина" – именно здесь проходит громкая премьера фильма "Мавка". А уже через несколько дней вы будете давать здесь сольный концерт. Такие площадки – это очень дорогое удовольствие. Долго решались?

– Да, это действительно недешевое удовольствие. Но я готов. У меня уже были сольники во Дворце "Украина", правда, это было давно (улыбается). Но есть еще одна очень личная причина, почему этот концерт для меня особенный. В зале будет мой сын. Это впервые он будет присутствовать на моем полноценном концерте. Раньше приходил на саундчеки – побегал по залу, но это же совсем другая энергия. Пустой зал – это репетиция. А концерт – это живой обмен, драйв, свет, зрители. И мне очень интересно, как он это проживет. Потому что когда он слышит мою музыку, сразу начинает крутиться. У него уже четкая ассоциация: если папа на сцене – папа поет. А что еще папа делает? Крутится. Потому что я на сцене постоянно двигаюсь, вращаюсь. И теперь для него танец – это когда ты крутишься.

– Он уже ходит в садик или пока что дома с Юлией?

– Пока что дома. С мамой, с бабушкой – у нас очень сильная команда. Мама Юли так круто с ним проводит время, столько внимания, терпения – она по профессии педагог. Иногда смотрю на них и понимаю: лучшего старта для ребенка сложно придумать. Поэтому пока что ему комфортно в этой атмосфере. Но, конечно, рано или поздно садик нужен. Важно быть среди сверстников, учиться коммуницировать, делиться, отстаивать себя. Мы планируем садик. Потому что чем больше он будет общаться с детьми, тем быстрее будет развиваться.

– Какой запланировали его день рождения?

– Хотим сделать все максимально спокойно и по-домашнему. Без лишнего пафоса. Просто соберемся в тесном кругу – родные, самые близкие люди, крестные. Будем праздновать скромно. Среди крестных есть и публичные люди – это Юлия Бойко (Юла), жена телеведущего Анатолия Анатолича, и музыкальный продюсер Андрей Игнатченко. Но на этот раз их не будет – не знаю почему, вероятно, заняты (напомним, что осенью прошлого года Юла, которая помогла Козловскому перезапустить его карьеру после того, как певец поставил точку в длительном конфликте с Игорем Кондратюком, заявила, что их сотрудничество завершилось из-за разных взглядов на дальнейшее продвижение артиста. – Ред.).

– Общались ли вы со своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком после того, как рассчитались со всеми долгами перед ним и вернули себе прежние хиты?

– Скажу так: я не против пообщаться. Действительно. Но он не идет на контакт. Хотел бы я, чтобы было иначе? Я не то чтобы настаиваю или имею какую-то внутреннюю потребность что-то доказывать. Просто открыт к нормальному человеческому диалогу. По своей натуре я человек не злопамятный. Не держу обид, не ношу в себе зла. У меня нет к нему ни негатива, ни агрессии. Я это все давно для себя проработал и отпустил. Но понимал одну важную вещь: чтобы по-настоящему поставить точку, надо закрыть все финансовые вопросы.

Пока они "висят", ты внутренне все равно остаешься в этой истории. Так исторически сложилось, что эта ситуация тянулась годами. И что интересно – она всегда меня настигала. Любой праздник, любой день рождения, любое публичное событие – кто-то обязательно упоминал эту тему: "Желаю тебе силы, чтобы ты это наконец закрыл". И ты как бы двигаешься куда-то, а эта история все равно постоянно присутствует – в словах, в мыслях, в подтекстах. Сегодня я спокоен.

– Игорь Кондратюк в интервью нашему изданию на вопрос о вашем творческом будущем после того, как вы перевели на украинский выкупленные у него песни, сказал следующее: "Единственное, что могу заметить, – мы сделали хорошую работу. Имею в виду так называемые старые хиты Козловского".

– И знаете, эти песни сейчас звучат еще лучше. Я могу только благодарить Игоря за все – за тот опыт, за все уроки, которые получил в процессе, за те мытарства, через которые мне пришлось пройти. Честно говоря, я мог сбиться с пути много раз. Надо было выдержать эти 13 лет, но я точно знаю: все это время я шел по зову сердца. За музыкой. Я не изменял себе – и это для меня самое важное.

– Когда кто-то из коллег до сих пор публично вспоминает ваше знаменитое выступление в Москве 9 мая, уже во время войны с Россией, как вы на это реагируете в душе?

– Я за это извинялся много раз. И, возможно, именно из-за этого у меня появилось ощущение, что надо идти и защищать страну, стать добровольцем. Это была одна из причин. Потому что я чувствовал вину – не перед кем-то конкретно, а перед собой. Я никогда бы не мог представить, что наши соседи могут совершить такую жестокую агрессию. Раньше мы смотрели на эти вещи по-другому, немного наивно. А война показала совсем другие реалии: разочарование, боль, неожиданные вызовы. Мне была нужна какая-то сатисфакция, ощущение, что я полезен, что могу делать что-то для людей и для страны. До того, как пойти служить, много ездил с концертами для военных. А потом пошел служить. И в начале большой войны, весной, я окончательно отказался от русского языка.

– Вы разговаривали на русском?

– Да, раньше – в быту, в общении, во время интервью, песни пел на русском. Этот язык в значительной степени присутствовал в моей жизни, хотя я сам львовянин. Но с началом большой войны все изменилось. Я полностью отказался от русского. В нашей семье сейчас его вообще нет. Мой сын даже не знает ни одного слова на русском – для него этот язык непонятен. Мы смотрим мультики только на украинском, общаемся на украинском, и это стало естественной частью нашей домашней среды.

– И позвольте еще один вопрос: вы уже вернули деньги, которые отдали по судебному решению Игорю Кондратюку?

– Да, сразу! Честно говоря, возможно, стоило бы искать способ сделать это еще раньше, однако, знаете, в жизни все происходит в свое время. Но деньги отбил сразу – это правда.

