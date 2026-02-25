В Германии задержали подозреваемого в убийстве Андрея Портнова – медиа

Испанская полиция в среду, 25 февраля, задержала в Германии подозреваемого в убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, Андрея Портнова. Правоохранители имели ордер на его арест, но где его задержали — не сообщается.

Об этом сообщает Antena 3 News Задержанный киллер оказался украинцем.

Что известно

Как сообщается, арест злоумышленника осуществил Отдел убийств №5 Главного управления полиции Мадрида, имея необходимый ордер на арест киллера. Испанские правоохранители сотрудничали снемецкой группой спецопераций ВКА.

Правоохранители также имеют иордер на обыск жилья задержанного. Отмечается, что расследование продолжается.

Убийство Андрея Портнова

Как отмечает издание, убийство Андрея Портнова было совершено возле школы в Посуэло, Мадрид, в мае 2025 года. Его застрелили в 9:15 утра, именно тогда, когда десятки детей заходили в здание на занятия.

Портнова девять раз ранили в спину, когда он садился в машину после того, как отвез дочерей в школу. В преступлении было причастно несколько человек, но мужчина, которого сейчас арестовали в Германии, является подозреваемым исполнителем.

Убийство произошло на глазах родителей школьников и студентов из соседнего общежития. Одна из женщин подбежала к раненому и начала звать на помощь. Впоследствии медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть. На данный момент дело расследует отдел по расследованию убийств V бригады судебной полиции Мадрида. Рассматриваются две основные версии: сведение счетов в криминальных кругах или политически мотивированное убийство.

Издание отмечает, что он был связан с президентом России Владимиром Путиным и, как считается, сбежал в Мадрид после прихода к власти Владимира Зеленского, ведя роскошный образ жизни. Школа, которую посещают его дочери, стоит около 2000 евро в месяц, а автомобиль, в котором его убили, оценивается в более чем 100 000 евро.

Как сообщал OBOZ.UA, тело Андрея Портнова планируют похоронить в Киеве. Вероятно местом его захоронения станет Зверинецкое кладбище.

