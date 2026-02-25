'Были соответствующие задержания': Зеленский рассказал об очищении СБУ от тех, 'чей интерес совсем не Украина'. Видео

В Службе безопасности Украины в среду, 25 февраля, произошли задержания. Это один из результатов "очищения СБУ от тех, чей интерес – совсем не Украина".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, который традиционно записал обращение к народу в конце дня. Видео опубликовано пресс-службой ОП на канале в YouTube.

"Чистки" в СБУ

Глава государства рассказал, что в среду заслушал доклады и.о. председателя Службы безопасности Украины Евгения Хмары и его первого заместителя Александра Поклада.

"Я поручал работать на очищение Службы от тех, чей интерес – совсем не Украина. Есть уже результаты. Сегодня были соответствующие задержания, и очень важно, чтобы были справедливые приговоры", – заявил президент.

Он подчеркнул, что каждый на государственных должностях должен работать на Украину и ради Украины. "Другого не будет", – предупредил Зеленский.

Поддержка Украины Норвегией

25 февраля Киев посетил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере. Президент Украины поблагодарил его.

"Норвегия много помогает – один из крупнейших наших партнеров. ПВО для Украины, взносы в программу PURL, которая позволяет покупать американские ракеты для Patriot, военные пакеты, энергетическая поддержка. Норвегия помогла нам пройти эту зиму.

В целом мы вышли на наиболее высокий уровень отношений со всеми странами Северной Европы, это один из самых результативных форматов – NB8: Нордические страны плюс государства Балтии", – сообщил Зеленский.

Он напомнил, что 24 февраля в нашей столице состоялся саммит Украина – NB8. Лидеры приехали, чтобы поддержать украинцев в годовщину полномасштабного вторжения России, а также объявить о новых пакетах помощи.

К примеру, Швеция выделила на военную поддержку 1,5 млрд долларов, а Норвегия – почти 1 млрд 200 млн на совместное производство дронов. Зеленский отметил, что фактически между Киевом и Осло уже есть стратегические отношения; скоро их закрепят соответствующим договором.

Дания также приняла решение о пакете для энергетики и гуманитарной сферы. Это, по словам президента, "поддержит жизнь людей, жизнь в громадах".

"Есть дополнительные решения о поддержке от Литвы, Латвии и Эстонии. А в целом страны NB8 – "нордики" и Балтия – в этом году направят более 12 млрд евро на поддержку Украины, около 1 млрд – на энергетическую поддержку. Это чрезвычайно важно для нас – для Украины. Каждое решение, каждая встреча, наши саммиты добавляют уверенности Украине, добавляют возможности нам защищать жизнь", – указал глава государства.

Сотрудничество с ЕС

"Я хочу еще раз отдельно отметить нашу совместную работу с Евросоюзом. Вчера (24 февраля. – Ред.) важные вещи мы обсудили с Урсулой фон дер Ляйен, президентом Еврокомиссии, и Антониу Коштой, президентом Евросовета", – сообщил Зеленский.

ЕС будет помогать нам с восстановлением и обновлением защиты энергетики. Чиновники уже готовят соответствующую стратегию защиты на следующую зиму. Детали они должны представить до 1 марта; после этого стратегия будет утверждена на общегосударственном уровне.

"Чтобы для каждой громады, для каждого региона были понятны приоритеты. Урсула поможет нам в реализации. Спасибо!" – передал Зеленский благодарность руководительнице ЕК.

Еще одной темой разговора был новый санкционный пакет Евросоюза. Киев рассчитывает, что давление на Москву из-за этой войны "будет работать, и работать эффективно".

"Спасибо Британии за новые санкции – крупнейшие с 22-го года. Австралия тоже представила новый санкционный пакет. Еще и Новая Зеландия. Также Канада. Кроме того, есть пакет поддержки от Канады. Есть и новые решения в поддержку от Хорватии", – проинформировал президент.

"Все это – именно в эти дни, именно сейчас – четко демонстрирует, что партнеры с нами, с Украиной. В марте мы продолжим активную дипломатическую работу, уже многое запланировано. Мы будем добавлять силы Украине. И этот день (25 февраля. – Ред.) еще не закончился – будут еще переговоры", – подытожил он.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Украинские правоохранительные органы разоблачили командующего логистики Воздушных сил ВСУ и начальника управления СБУ на Житомирщине на хищении средств, выделенных на строительство укрытий для самолетов. Обоих задержали при попытке подкупить руководство военной контрразведки.

– Официально имена подозреваемых не назывались. По данным медиа, речь идет о полковнике, представителе Воздушных сил Андрее Украинце и еще одном полковнике, начальнике Службы безопасности Украины на Житомирщине Владимире Компаниченко.

