"Были соответствующие задержания": Зеленский рассказал об очищении СБУ от тех, "чей интерес совсем не Украина". Видео
В Службе безопасности Украины в среду, 25 февраля, произошли задержания. Это один из результатов "очищения СБУ от тех, чей интерес – совсем не Украина".
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, который традиционно записал обращение к народу в конце дня. Видео опубликовано пресс-службой ОП на канале в YouTube.
"Чистки" в СБУ
Глава государства рассказал, что в среду заслушал доклады и.о. председателя Службы безопасности Украины Евгения Хмары и его первого заместителя Александра Поклада.
"Я поручал работать на очищение Службы от тех, чей интерес – совсем не Украина. Есть уже результаты. Сегодня были соответствующие задержания, и очень важно, чтобы были справедливые приговоры", – заявил президент.
Он подчеркнул, что каждый на государственных должностях должен работать на Украину и ради Украины. "Другого не будет", – предупредил Зеленский.
Поддержка Украины Норвегией
25 февраля Киев посетил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере. Президент Украины поблагодарил его.
"Норвегия много помогает – один из крупнейших наших партнеров. ПВО для Украины, взносы в программу PURL, которая позволяет покупать американские ракеты для Patriot, военные пакеты, энергетическая поддержка. Норвегия помогла нам пройти эту зиму.
В целом мы вышли на наиболее высокий уровень отношений со всеми странами Северной Европы, это один из самых результативных форматов – NB8: Нордические страны плюс государства Балтии", – сообщил Зеленский.
Он напомнил, что 24 февраля в нашей столице состоялся саммит Украина – NB8. Лидеры приехали, чтобы поддержать украинцев в годовщину полномасштабного вторжения России, а также объявить о новых пакетах помощи.
К примеру, Швеция выделила на военную поддержку 1,5 млрд долларов, а Норвегия – почти 1 млрд 200 млн на совместное производство дронов. Зеленский отметил, что фактически между Киевом и Осло уже есть стратегические отношения; скоро их закрепят соответствующим договором.
Дания также приняла решение о пакете для энергетики и гуманитарной сферы. Это, по словам президента, "поддержит жизнь людей, жизнь в громадах".
"Есть дополнительные решения о поддержке от Литвы, Латвии и Эстонии. А в целом страны NB8 – "нордики" и Балтия – в этом году направят более 12 млрд евро на поддержку Украины, около 1 млрд – на энергетическую поддержку. Это чрезвычайно важно для нас – для Украины. Каждое решение, каждая встреча, наши саммиты добавляют уверенности Украине, добавляют возможности нам защищать жизнь", – указал глава государства.
Сотрудничество с ЕС
"Я хочу еще раз отдельно отметить нашу совместную работу с Евросоюзом. Вчера (24 февраля. – Ред.) важные вещи мы обсудили с Урсулой фон дер Ляйен, президентом Еврокомиссии, и Антониу Коштой, президентом Евросовета", – сообщил Зеленский.
ЕС будет помогать нам с восстановлением и обновлением защиты энергетики. Чиновники уже готовят соответствующую стратегию защиты на следующую зиму. Детали они должны представить до 1 марта; после этого стратегия будет утверждена на общегосударственном уровне.
"Чтобы для каждой громады, для каждого региона были понятны приоритеты. Урсула поможет нам в реализации. Спасибо!" – передал Зеленский благодарность руководительнице ЕК.
Еще одной темой разговора был новый санкционный пакет Евросоюза. Киев рассчитывает, что давление на Москву из-за этой войны "будет работать, и работать эффективно".
"Спасибо Британии за новые санкции – крупнейшие с 22-го года. Австралия тоже представила новый санкционный пакет. Еще и Новая Зеландия. Также Канада. Кроме того, есть пакет поддержки от Канады. Есть и новые решения в поддержку от Хорватии", – проинформировал президент.
"Все это – именно в эти дни, именно сейчас – четко демонстрирует, что партнеры с нами, с Украиной. В марте мы продолжим активную дипломатическую работу, уже многое запланировано. Мы будем добавлять силы Украине. И этот день (25 февраля. – Ред.) еще не закончился – будут еще переговоры", – подытожил он.
Как ранее писал OBOZ.UA:
– Украинские правоохранительные органы разоблачили командующего логистики Воздушных сил ВСУ и начальника управления СБУ на Житомирщине на хищении средств, выделенных на строительство укрытий для самолетов. Обоих задержали при попытке подкупить руководство военной контрразведки.
– Официально имена подозреваемых не назывались. По данным медиа, речь идет о полковнике, представителе Воздушных сил Андрее Украинце и еще одном полковнике, начальнике Службы безопасности Украины на Житомирщине Владимире Компаниченко.
