Зеленский провел телефонные переговоры с Трампом: что известно

Президент страны Владимир Зеленский вечером в среду, 25 февраля, провел телефонные переговоры с американским главой государства Дональдом Трампом. Известно, что стороны общались примерно 30 минут. Они обсуждали будущие переговоры о прекращении войны в Украине.

Об этом первым сообщил журналист Axios Барак Равид, сославшись на "источник, знакомый с ситуацией". Впоследствии телефонные переговоры подтвердил сам Владимир Зеленский.

Что рассказал президент

"Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом. Были на звонке также представители президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Сейчас наши команды много работают, и я поблагодарил за все усилия и такую вовлеченность в переговоры, в работу для окончания войны", – отметил украинский лидер.

По его словам, с Трампом "говорили о вопросах, над которыми завтра в Женеве будут работать наши представители на двусторонней встрече", а также "о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта".

"Рассчитываем, что встреча даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов. Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и наконец закончить войну", – сообщил Владимир Зеленский.

Он добавил, что украинцы "очень ценят программу PURL", потому что "ракеты для систем ПВО, которые мы можем закупать у США, очень помогают защищать жизнь".

Будущие переговоры

Недавно спецпосланник Трампа сообщил, что имеет "хорошие новости" относительно переговоров о завершении российско-украинской войны. Он также анонсировал возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным

Витокофф добавил, что к встрече может присоединиться и президент США.

По его словам, для украинцев не может быть никакого мирного соглашения, пока в Украине не воцарится ощущение неповторения "конфликта" со страной-агрессором Россией. Это является главным условием любых гарантий безопасности для Украины, считают в администрации американского президента.

Известно, что секретарь СНБО Рустем Умеров вскоре проведет встречу со спецпосланцами президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудят подготовку к новому раунду трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России, который, как сказал выше Владимир Зеленский, планируют провести в начале марта.

Как сообщал OBOZ.UA, наш президент убежден: вопросы территорий, которые не удается согласовать на уровне технических групп, надо попытаться решить во время личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

