Киевские судьи снова помогли Шапрану и "Юниграну": СМИ раскрыли схему во избежание ареста имущества в обход санкций

Киевский апелляционный суд продлевает принимать решения в пользу вероятного теневого владельца активов подсанкционной бизнес-империи "Юнигран" Сергея Шапрана. Они уже сняли арест с активов "Юниграна", а теперь затягивают процессы, на которых должны быть приняты важные для защиты интересов государства решения.

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Об этом говорится в расследовании "СтопКор". Отмечается, что судьи Татьяна Кагановская, Валерий Лашевич и Иван Рыбак могут системно действовать в интересах подсанкционных предприятий.

На заседании 3 февраля они сняли арест с активов группы компаний "Юнигран". Ранее СМИ сообщали, что россиянин Игорь Наумец фактически передал ее под контроль Сергею Шапрану в обмен на неприкосновенность бизнеса и решение проблем с правосудием.

Кроме того, из-за отсутствия полной коллегии судей 6 февраля были отменены два судебных слушания, в которых предметом спора выступает арест имущества компаний по орбите "Юниграна" и Шапрана и его бизнес-партнера Осипова. Еще одно слушание было запланировано на 10 февраля, но не состоялось из-за нехватки времени на изучение материалов и было перенесено на 26 февраля.

В то же время, несмотря на действующие аресты и определения Печерского райсуда, сам " Юнигран" продолжает бизнес по добыче и сбыту песка и щебенки. При этом часть многомиллионных доходов может передаваться российскому бенефициару.

Расследователи раскрыли лазейку, которая может позволять таким компаниям обходить санкции: после блокировки разрешений они могут месяцами или годами реализовывать уже добытое сырье как "остатки". Такая деятельность возможна даже несмотря на судебные ограничения на добычу недр.

"Временно вырвав из-под санкций разрешения на добычу, можно в течение недели взрывами добыть безумную кучу породы. А потом, когда добычу снова заблокируют, эту же породу хоть полгода спокойно измельчать, вывозить и продавать, называя ее "остатком". Именно поэтому подобные производства не терпят полумер и арестовывать надо все и сразу", – призывают журналисты.

Избегать уголовной ответственности Шапрану могут помогать влиятельные связи в силовых структурах и судейской ветви власти на уровне Киева, предполагают обличители. Поэтому журналисты начали составлять список судей, которые могут действовать в разрез с национальными интересами и работать на пророссийский бизнес во время войны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее журналисты узнали, как подсанкционный "Юнигран" продолжает работать, несмотря на санкции и скандалы, под контролем нового теневого владельца – Сергея Шапрана. Его фирмы за год в обход санкций реализовали продукции более полумиллиарда гривен, среди их клиентов были даже коммунальные предприятия.

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