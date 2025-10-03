Украл электроэнергию на 58 млн грн: будут судить экс-заместителя председателя Харьковского облсовета Скоробагача

В Украине будут судить участников коррупционной схемы по завладению государственной электроэнергией на более 58 млн грн во время войны. Ее организатором называют экс-заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Обвинительный акт по материалам досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины уже был направлен в суд.

Действия Скоробагача квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Остальным фигурантам – преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Украины.

В чем подозревают Скоробагача

По версии следствия, в 2022 году Скоробагач вместе с сообщниками – директором и основателем частной компании – приобрел три компании с лицензиями на поставку электроэнергии .

Скоробагач вместе с сообщниками – директором и основателем частной компании – приобрел . Эти компании получили электроэнергию из объединенной энергосистемы и продали ее потребителям, но так и не заплатили "Укрэнерго".

объединенной энергосистемы и продали ее потребителям, но так и не заплатили "Укрэнерго". Поэтому "Укрэнерго" так и не получило средств – в целом более 58,44 млн грн.

Полученные деньги были переведены на счета финансовых компаний под видом погашения займов за вознаграждение в 0,5% от суммы перевода, а затем выведены за границу , в Болгарию.

, в Болгарию. В январе 2025 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил Скоробагача и его сообщника под стражу . Решение было принято заочно , поскольку фигуранты не явились в суд и, по данным следствия, скрывались за границей.

. Решение было принято , поскольку фигуранты не явились в суд и, по данным следствия, скрывались за границей. В сентябре СМИ сообщили о задержании экс-чиновника во Франции и подготовке его экстрадиции. Впрочем позже сам он это отрицал, а в САП заявили, что не получали информации или подтверждающих документов о задержании фигуранта за рубежом.

Скоробагача упоминали в журналистском расследовании о так называемом "батальоне Монако" – украинских чиновников и бизнесменов, которые сбежали после начала полномасштабной войны за границу. Предположительно, делец находился за границей и на момент проворачивания схемы.

Полномочия депутата Харьковского областного совета Скоробогач сложил только в декабре 2022 года.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители завершили досудебное расследование по уклонению от налогов в "Полтаваоблэнерго", в результате чего был нанесен ущерб на почти 50 млн грн. Трем фигурантам объявлены подозрения – им грозят штрафы, ограничение деятельности и конфискация имущества.

