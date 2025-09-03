Экс-зама главы Харьковского облсовета Скоробагача поймали во Франции: в Украине ему грозит 12 лет тюрьмы – СМИ

Экс-замглавы Харьковского облсовета Владимир Скоробагач, который подозревается в организации многомилионной схемы хищений в "Укрэнерго", вероятно, задержан во Франции. По данным медиа, готовится экстрадиция подозреваемого в Украину.

Об этом сообщили источники "Цензор.НЕТ". По их данным, задержание произошло по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

НАБУ обвиняет Скоробагача в организации схемы, которая привела к хищению 58,44 млн грн у государственной компании "Укрэнерго" в период полномасштабной войны. Если вина подогреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В чем подозревают Скоробагача

По версии следствия, в 2022 году Скоробагач вместе с сообщниками – директором и учредителем частной компании – приобрел три компании с лицензиями на поставку электроэнергии.

Эти компании получили электроэнергию из объединенной энергосистемы и продали ее потребителям, но так и не заплатили "Укрэнерго".

Таким образом, "Укрэнерго" так и не получило средства – в общей сложности более 58 млн грн.

Вырученные деньги были переведены на счета финансовых компаний под видом погашения займов за вознаграждение в 0,5% от суммы перевода, а затем выведены за границу, в Болгарию.

В январе 2025 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) уже отправил Скоробагача и его сообщника под стражу. Решение вынесли заочно, так как фигуранты не явились в суд и, по данным следствия, скрывались за границей.

Скоробагач упоминался в журналистском расследовании о так называемом "батальоне Монако" – украинских чиновниках и бизнесменах, которые сбежали после начала полномасштабной войны за границу. Предположительно, делец находился за границей и на момент проворачивания схемы

Скоробогач сложил полномочия депутата Харьковской областной рады только в декабре 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили еще одну схему хищений на электроэнергии. Фигуранты дела. по версии следствия, украли 25 млн грн на электричестве для военных.

