В Полтаве облэнерго украло 50 млн грн на несуществующих трансформаторах: раскрыта схема

Украинские правоохранители завершили досудебное расследование уклонения от налогов в "Полтаваоблэнерго", в результате чего был нанесен ущерб на почти 50 млн грн. Трем фигурантам объявлены подозрения – им грозят штрафы, ограничение деятельности и конфискация имущества.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины. Облэнерго на бумаге закупило оборудование, чтобы увеличить расходную часть общества.

Подробности схемы

Детективам стало известно, что для уменьшения налоговых обязательств облэнерго провело с фиктивной компанией бестоварную операцию по закупке трансформаторов. Это аргументировали необходимостью создать запас оборудования в связи с активными российскими обстрелами объектов критической инфраструктуры.

Товар должны были импортировать из Турции, но на самом деле трансформаторы там не закупались. Как выяснилось, схему просто использовали для увеличения расходной части акционерного общества, в результате чего предприятие не доплатило в бюджет 49,5 млн грн налогов.

Сейчас трем фигурантам уже сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины). Речь идет о должностных лицах облэнерго:

председателе правления;

его заместителе;

финансовом директоре.

Коррупция в других облэнерго

Весной о подозрении в служебной халатности, которая нанесла 730 млн грн убытков, объявили бывшим гендиректору и коммерческому директору "Запорожьеоблэнерго" – они сбежали за границу. Общество получило лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по распределению электрической энергии на территории Запорожской области. Заключая договоры по новым условиям с потребителями, был неверно признан класс напряжения, в результате чего тариф для расчета по распределению электрической энергии оказался заниженным в 9 раз.

Также сообщалось, что двух инспекторов АО "Винницаоблэнерго" обвинили в несанкционированном вмешательстве в системы учета. В результате было украдено электроэнергии на общую сумму 900 тыс. грн.

Кроме того, двоюродного брата совладельца "Квартал 95" Леонида Миндича подозревают в организации коррупционной схемы, в результате которой АО "Харьковоблэнерго" был нанесен ущерб на 12,5 млн грн. О подозрении ему объявили во время попытки выехать из Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины истребовало для себя уголовное производство относительно траты Полтавской областной военной администрацией 370 млн грн на строительство оборонительных сооружений, которые не соответствуют современным требованиям. Тогдашний глава ОВА Филипп Пронин отверг все обвинения.

