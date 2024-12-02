Украину завалили импортным картофелем: какие цены и что происходит на рынке

В 2024 году Украине не удалось собрать запланированный объем урожая овощей, поэтому их импорт сильно вырос, равно как и цены для конечного потребителя. В то же время, в отношении других овощей сложилась противоположная ситуация.

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Обэтом заявил старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Богдан Духницкий.

"Что касается динамики по импортным закупкам за 10 месяцев 2024 года в овощной группе обращает на себя внимание тот факт, что, хотя относительно незначительно, но от базы в прошлом году произошло наращивание на 90% закупок картофеля. Это связано с тем, чтоурожай нынешнего года был далек от прогнозируемого", – объяснил Духницкий.

Он отметил, что напротив картофеля импорт лука, чеснока, моркови, капусты и огурцов существенно снизился. Он объяснил это тем, что релоцированный бизнес подстроился под рыночные запросы и компенсировал существенное снижение производства агропродукции в 2022 году. Хотя импорт плодов и ягод по общей стоимости остался на уровне 2023 года.

Эксперт назвал главными импортерами овощей в Украину Турцию, Польшу и Нидерланды. Учитывая обстоятельства, в которых находится Украина, относительно 2025 Богдан Духницкий прогнозирует рыночную неопределенность и высокие риски.

"Из-за того, что по итогам урожая нынешнего года произошло существенное снижение количественных и качественных параметров по таким позициям, как капуста, яблоки, виноград, картофель и некоторые другие, необходимость их импорта сохраняется и это также влечет за собой высокие цены. Однако не конкретно всех этих позиций в значительных объемах. Например, на картошку цены сейчас в среднем вдвое выше, чем был год. поэтому", – подчеркнул он.

Но, несмотря на это, Духницкий уверен, что предложение по большинству товаров (как в целом, так и в частности в плодоовощном сегменте) в следующем году на внутреннем рынке Украины будет формироваться собственным производством.

Украинские производители увеличили цены на картофель на 170%

Ранее руководитель отдела маркетинга рынка "Шувар" Татьяна Попович рассказала, что сейчас картошку продают в среднем по 24,3 грн/кг, что сразу на 170% выше, чем было в это время год назад – тогда цена была на уровне 9 грн/кг. Она отметила факторы, из-за которых растет стоимость картофеля:

Неурожая из-за погодных условий . Аномальная жара и засуха летом 2024 привели к значительному снижению урожайности картофеля. Общеукраинская тенденция свидетельствует о значительном сокращении производства.

. Аномальная жара и засуха летом 2024 привели к значительному снижению урожайности картофеля. Общеукраинская тенденция свидетельствует о значительном сокращении производства. Уменьшение посевных площадей. Из-за экономических и логистических трудностей некоторые фермеры сократили площади под картофелем. Это также повлияло на общий объем производства.

Рост производственных затрат. Повышение цен на горючее, удобрения и другие ресурсы увеличило себестоимость выращивания картофеля.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине стремительно дорожает лук – цены от производителей только через неделю увеличились на треть. При этом само качество представленной на рынке продукции растет.

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