В Украине резко подорожал популярный продукт, цены выросли на 170%: сколько стоит на рынке
В Украине резко подорожал картофель. В настоящее время на крупном оптовом сельхозрынке "Шувар" ее продают в среднем по 24,3 грн/кг, что сразу на 170% выше, чем было в это же время год назад – тогда цена находилась на уровне 9 грн/кг.
Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга рынка "Шувар" Татьяна Попович. Она отметила: стоимость картофеля вырос по ряду причин. В частности:
- Неурожая из-за погодных условий.
"Аномальная жара и засуха летом 2024 привели к значительному снижению урожайности картофеля. Общеукраинская тенденция свидетельствует о значительном сокращении производства", – рассказала Попович.
- Уменьшения посевных площадей.
По словам Попович,из-за экономических и логистических трудностей некоторые фермеры сократили площади под картофелем. Что также повлияло на общий объем производства.
- Роста производственных издержек.
Увеличение цен на топливо, удобрения и другие ресурсы, отмечается, увеличило себестоимость выращивания картофеля.
"Средняя цена картофеля на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции "Шувар" составляет 24,3 грн/кг. По сравнению с аналогичным периодом 2023 это на 170% выше – было в прошлом году 9 грн/кг", – рассказала Попович.
Сколько картофель стоит в супермаркетах
Подорожал картофель и в супермаркетах. По данным "Минфина", 11 ноября крупные сети продают овощ в среднем по 31,87 грн/кг, что на 3,4 грн превышает среднюю цену октября.
В целом же супермаркеты установили цены в диапазоне 28,7-37,9 грн/ кг. Так:
- Metro – 29,02 грн/кг;
- Auchan – 28,7 грн/кг;
- Megamarket – 37,9 грн/кг.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом, в Украине значительно подорожала еда – с октября-2023 по октябрь-2024 цены увеличились на 10,8%, однако, к примеру конкретно на овощи сразу на 62,1%. Впрочем, некоторые позиции все же, подешевели – к примеру, яйца, стоимость которых снизилась на 14,6%.
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