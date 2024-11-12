В Украине резко подорожал популярный продукт, цены выросли на 170%: сколько стоит на рынке

В Украине резко подорожал картофель. В настоящее время на крупном оптовом сельхозрынке "Шувар" ее продают в среднем по 24,3 грн/кг, что сразу на 170% выше, чем было в это же время год назад – тогда цена находилась на уровне 9 грн/кг.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга рынка "Шувар" Татьяна Попович. Она отметила: стоимость картофеля вырос по ряду причин. В частности:

Неурожая из-за погодных условий.

"Аномальная жара и засуха летом 2024 привели к значительному снижению урожайности картофеля. Общеукраинская тенденция свидетельствует о значительном сокращении производства", – рассказала Попович.

Уменьшения посевных площадей.

По словам Попович,из-за экономических и логистических трудностей некоторые фермеры сократили площади под картофелем. Что также повлияло на общий объем производства.

Роста производственных издержек.

Увеличение цен на топливо, удобрения и другие ресурсы, отмечается, увеличило себестоимость выращивания картофеля.

"Средняя цена картофеля на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции "Шувар" составляет 24,3 грн/кг. По сравнению с аналогичным периодом 2023 это на 170% выше – было в прошлом году 9 грн/кг", – рассказала Попович.

Сколько картофель стоит в супермаркетах

Подорожал картофель и в супермаркетах. По данным "Минфина", 11 ноября крупные сети продают овощ в среднем по 31,87 грн/кг, что на 3,4 грн превышает среднюю цену октября.

В целом же супермаркеты установили цены в диапазоне 28,7-37,9 грн/ кг. Так:

Metro – 29,02 грн/кг;

Auchan – 28,7 грн/кг;

Megamarket – 37,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, в Украине значительно подорожала еда – с октября-2023 по октябрь-2024 цены увеличились на 10,8%, однако, к примеру конкретно на овощи сразу на 62,1%. Впрочем, некоторые позиции все же, подешевели – к примеру, яйца, стоимость которых снизилась на 14,6%.

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