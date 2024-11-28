Цены подскочили сразу на треть: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

В Украине стремительно дорожает репчатый лук – цены от производителей только за неделю увеличились на треть. При этом само качество представленной на рынке продукции растет.

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Как сообщают в EastFruit, украинские фермеры объясняют повышение стоимости овоща заметным увеличением спроса на него. Но рост цен отмечается исключительно в сегменте продукции высокого качества.

При этом предложение качественного лука на рынке остается ограниченным, так как многие хозяйства пока что не достают такую продукцию из хранилищ. Однако предложение овощей среднего и низкого качества заметно сократилось.

Так, украинские хозяйства продают качественный лук в диапазоне 12-17 грн за килограмм. Это в среднем на 35% дороже, чем в конце предыдущей недели, а также на 16% больше прошлогодних показателей за аналогичный период в прошлом году.

"Такая ситуация имеет несколько искусственный характер и связана с тем, что многие хозяйства просто отказываются от продаж по текущим ценам, тем самым создавая еще более существенную нехватку этих овощей на рынке", – отмечают аналитики рынка.

На это фоне они допускают, что импорт лука в Украину в нынешнем сезоне может начаться ранее традиционных сроков.

Стоимость лука в супермаркетах

По данным "Минфина", средняя стоимость яблок в крупнейших торговых сетях Украины составляет 18,25 грн/кг. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что нынешние цены на эту продукцию в супермаркетах таковы:

"Сильпо" – 18,00 грн/кг;

Metro – 15,39 грн/кг;

Auchan – 15,90 грн/кг;

АТБ – 15,89 грн/кг;

Novus – 17,99 грн/кг;

Megamarket – 23,70 грн/кг;

"Фора" – 16,90 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине растут цены на сахар от производителей – только за последний месяц его стоимость выросла на 1-1,5 грн за килограмм. Впрочем из-за ряда внутренних факторов и ситуации на международном рынке цены могут вырасти еще заметнее, что впоследствии может достичь и розничных покупателей.

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