У клиентов "Киевстара" осталось 2 дня: какие тарифы будут закрыты 30 июля

Мобильный оператор "Киевстар" объявил о масштабном обновлении линейки тарифов для интернета вещей (IoT/M2M). В связи с этим новые абоненты больше не смогут подключиться к 7 действующим тарифным пакетам.

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Об этом сообщили в самой компании. Отмечается, что возможность подключения к тарифным пакетам будет ограничена, начиная с 30 июля 2026 года, то есть последний день для этого – 29 июля.

Какие тарифы будут закрыты

Новые абоненты больше не смогут выбрать семь популярных тарифных планов для умных устройств и передачи данных:

IoT Старт

IoT Мини

IoT База

IoT Про

Модем

Стриминг

Тарифы IoT-платформы.

Что делать действующим абонентам

В операторе заверили, что изменения коснутся исключительно новых подключений. Для предпринимателей и компаний, которые уже пользуются перечисленными пакетами или успеют оформить их до 29 июля 2026 года включительно, действующие финансовые и сервисные условия останутся полностью без изменений.

Что такое IoT-технология

IoT (Интернет вещей) позволяет использовать мобильную сеть для мониторинга работы систем и удаленного управления устройствами. Для его функционирования необходимы:

"умные" датчики и сенсоры, оснащенные специальными М2М SIM-картами ;

; платформа для контроля оборудования, управления системой, сбора и обработки всех данных

сеть для связи устройств между собой и с платформой.

Такая система способна собирать данные с измерительных устройств и передавать их в облачное хранилище, где они анализируются программным обеспечением. Дальнейшие действия принимаются в ручном режиме или автоматически.

Соответствующий сигнал поступает на исполнительные устройства, которые преобразуют полученную команду в действия. Такие современные технологии применяются для автоматизации и оптимизации процессов в различных сферах бизнеса: логистике, производстве, сельском хозяйстве, торговле, охране, медицине, энергетике и ЖКХ.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в некоторых случаях мобильный оператор "Киевстар" может деактивировать номера абонентов. Под особой угрозой находятся те из них, кто долгое время не пополнял счет и не оплачивал пакет услуг.

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