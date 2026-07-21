Украину завалили дешевыми продуктами из Европы: проблему начали решать на государственном уровне

В Украине импортный сыр уже занимает более половины рынка, в то время как производство отечественной продукции сократилось на 6%, а ввоз сыров на сычужной основе за год вырос на 13%. В связи с выявленными схемами, когда коммерческие партии молочной продукции ввозятся под видом гуманитарной помощи, государство усиливает контроль на границе, проверки грузов, мониторинг продаж и внедряет систему прослеживаемости продукции от ввоза до конечного получателя.

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Об этом сообщает Госпродпотребслужба. Соответствующие решения были выработаны в ходе координационного совещания в Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития.

Сыры под видом гуманитарной помощи

Одной из главных проблем, обсужденных в ходе встречи, стало использование механизма гуманитарной помощи для ввоза коммерческих партий молочной продукции. По имеющейся информации, отдельные партии импортных сыров декларируются как гуманитарный груз, что позволяет избежать уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость.

В результате такая продукция попадает на украинский рынок по значительно более низким ценам, создавая неравные условия для отечественных производителей. Помимо экономических потерь, существуют и риски для покупателей. Продукция, ввозимая по упрощенным процедурам, может реализовываться без украинской маркировки и без прохождения необходимых процедур государственного контроля, включая лабораторные исследования.

По оценкам отраслевых ассоциаций, нелегальный импорт уже занимает около 30% украинского рынка сыров. Из-за этого государственный бюджет ежегодно недополучает не менее 730 млн гривен.

Одновременно стремительно увеличивается доля импортной продукции. Если в 2025 году она выросла с 38% до 45%, то уже весной 2026 года превысила 50%. На этом фоне украинские производители сократили выпуск молочной продукции примерно на 6%, тогда как импорт сыров с тромбовином вырос еще на 13%.

Европейские сыры всё сильнее давят на украинский рынок

Ситуацию осложняет и рост поставок дешевой продукции из Европейского Союза. Из-за увеличения производства молочной продукции в странах ЕС цены на сыр там существенно снизились, что позволило импортерам активнее поставлять его в Украину.

Как отмечают эксперты профильного издания InfAgro, украинские производители уже вынуждены продавать сыр с большими акционными скидками, однако даже это зачастую не позволяет конкурировать с более дешевым импортом. Из-за высокой себестоимости производства они не могут существенно снизить цены без значительных финансовых потерь.

Более того, отдельные популярные украинские сыры только за последний месяц подорожали почти на 70 гривен за килограмм, что еще больше усиливает конкурентные преимущества европейской продукции. Из-за такой ситуации некоторые украинские сыродельные заводы уже сокращают производство твёрдых и полутвёрдых сыров. В то же время производство мягких и рассольных сыров остаётся более стабильным.

Как власти планируют бороться со схемами

Правительство готовит комплекс мер по борьбе с незаконным импортом. В частности, планируется:

усилить контроль на государственной границе;

ввести механизм верификации гуманитарных грузов;

обеспечить прослеживаемость продукции от момента пересечения границы до конечного получателя;

активизировать проверки оптовых баз и мест реализации молочной продукции;

обновить нормативную базу по маркировке пищевых продуктов.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что реализация совместного плана должна не только перекрыть незаконные схемы ввоза продукции, но и гарантировать украинским производителям равные конкурентные условия, а также защитить потребителей от товаров неизвестного происхождения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине к концу лета молочная продукция может подорожать на 5–10%, а крупные акционные скидки в магазинах могут практически исчезнуть из-за роста затрат производителей на электроэнергию, топливо, упаковку и логистику. В то же время украинцев уверяют, что дефицита молочных продуктов не будет, ведь, несмотря на войну, промышленное производство молока выросло почти на 16%.

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