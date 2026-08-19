Украинцы массово ввозят подержанные автомобили из США: сколько стоят самые популярные модели

В июле 2026 года украинцы приобрели более 5,2 тыс. подержанных автомобилей из США – на 8% больше, чем годом ранее, причем чаще всего покупали Tesla Model Y, Ford Escape, Tesla Model 3, Nissan Rogue и BMW X5. Среди популярных моделей 2021 года цены на украинском рынке начинаются примерно с $16 тыс. за Tesla Model 3 или Ford Escape, тогда как BMW X5 может стоить более $40 тыс.

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Об этом сообщает "Укравтопром". В то же время структура спроса постепенно меняется: наряду с традиционными бензиновыми кроссоверами всё большей популярностью пользуются электромобили и гибриды.

Какие автомобили из США покупали украинцы в июле

Наибольшую долю среди автомобилей, приобретенных украинцами в июле, составили машины с бензиновыми двигателями – 49% от общего количества. Еще 30% пришлось на электромобили.

Гибридные автомобили составили около 15% покупок. Значительно меньше остались доли дизельных машин и автомобилей с газобаллонным оборудованием – по 3%.

Средний возраст подержанных автомобилей, прибывших из США и пополнивших украинский автопарк в июле, составил 5,8 года. Таким образом, украинцы в основном выбирают не старые автомобили, а машины примерно пяти-шестилетней давности, которые уже имеют заметно более низкую цену по сравнению с новыми.

ТОП-5 самых популярных автомобилей из США

По итогам июля в пятерку самых востребованных моделей вошли Tesla Model Y, Ford Escape, Tesla Model 3, Nissan Rogue и BMW X5. Для сравнения цен OBOZ.UA рассмотрел автомобили 2021 года выпуска — это один из самых распространенных вариантов для украинского рынка импортных машин возрастом около пяти лет.

Tesla Model Y — 500 автомобилей;

Первое место по количеству покупок в июле заняла Tesla Model Y — украинцы приобрели 500 таких автомобилей. В продаже в Украине сейчас можно найти Model Y 2021–2023 годов примерно по цене от 22 до 26 тыс. долларов, в зависимости от версии, пробега и состояния.

В частности, актуальные предложения Model Y 2022 года встречаются по цене около 24 тыс. долларов, а 2023 года — около 23,8–25,9 тыс. долларов. В то же время более дешевая машина из США не обязательно будет более выгодной. Перед покупкой необходимо проверять историю повреждений, состояние аккумулятора, работу электроники и качество восстановления после ДТП.

Ford Escape – 465 автомобилей;

Второе место занял Ford Escape — в июле украинцы приобрели 465 автомобилей этой модели. Escape традиционно пользуется спросом среди тех, кто ищет практичный бензиновый кроссовер за умеренные деньги.

Особенно популярны машины четвертого поколения с двигателями объемом 1,5 и 2,0 литра. По состоянию на лето 2026 года Ford Escape 2021 года выпуска в Украине можно найти примерно за 15–19 тыс. долларов. Например, актуальные объявления показывают цены от 15,8 тыс. долларов за автомобиль с большим пробегом до примерно 18,4–19,5 тыс. долларов за машины в лучшем состоянии, с лучшей комплектацией или меньшим пробегом.

Tesla Model 3 – 450 автомобилей;

Третье место заняла еще одна Tesla — Model 3: за месяц украинцы приобрели 450 автомобилей этой модели. Цена сильно зависит от версии батареи и привода.

На украинском рынке Tesla Model 3 2021 года сейчас можно найти примерно в диапазоне 16–20 тыс. долларов. Среди актуальных предложений есть, в частности, автомобили за 16 тыс. долларов, около 17,75–18,5 тыс. долларов, а версии Long Range или Performance могут стоить около 19 тыс. долларов и дороже.

Nissan Rogue – 365 автомобилей;

Четвертое место занял Nissan Rogue – за месяц украинцы приобрели 365 автомобилей. Для автомобилей 2021 года актуальные предложения на украинском рынке преимущественно находятся в диапазоне 19–23 тыс. долларов, хотя отдельные хорошо оснащенные экземпляры с небольшим пробегом могут стоить дороже.

Среди предложений есть Nissan Rogue 2021 года примерно за 19 тыс. долларов, около 19,2–19,5 тыс. долларов, а также машины за более чем 21–23 тыс. долларов. На цену существенно влияет комплектация. Например, версии с полным приводом, более совершенной мультимедийной системой, камерами, ассистентами водителя и кожаным салоном стоят дороже.

BMW X5 – 330 автомобилей

Пятое место занял премиальный BMW X5 – 330 автомобилей. Если рассматривать BMW X5 2021 года, актуальные предложения в Украине демонстрируют очень широкий ценовой диапазон. Среди объявлений есть автомобили примерно за 42,5–50 тыс. долларов, тогда как хорошо оснащенные бензиновые и гибридные версии могут стоить более 50 тыс. долларов.

Это цены на автомобили, которые уже представлены на украинском рынке, поэтому их не следует рассматривать как стоимость машины непосредственно на американском аукционе. К цене покупки в США добавляются доставка, таможенные сборы, сертификация, ремонт, запчасти и другие расходы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в июле украинцы приобрели 26,3 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей — на 1% больше, чем годом ранее. Самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Tiguan — таких автомобилей было приобретено 937 единиц. Купить же такую машину в Украине можно как за 8 500, так и за 42 999 долларов.

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