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Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
10,8 т.
Volkswagen Tiguan
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В июле украинцы купили украинцы купили 26,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто – на 1% больше, чем было годом ранее. Самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Tiguan – таких авто было куплено 937 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 8 500, так и 42 999 долларов.

Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:

  • львиную долю рынка б/у машин в Украине составили авто на бензине – 55%;
  • авто на дизеле – 17%;
  • электромобили – 15%;
  • гибриды – 10%;
  • автомобили с ГБО – 3%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Tiguan, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

  • VOLKSWAGEN Golf – 862 штуки;
  • AUDI Q5 – 803 штуки;
  • NISSAN Rogue – 799 штук;
  • SKODA Octavia – 661 штука;
  • RENAULT Megane – 618 штук;
  • TESLA Model Y – 509 штук;
  • FORD Escape – 465 штук;
  • TESLA Model 3 – 456 штук;
  • MAZDA CX5 – 432 штуки.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Tiguan – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

  • Авто 2021 г. в. с 60 тыс. км пробега, после ДТП по данным auto.ria, продают за 8 500 долларов.
Сколько стоит б/у VOLKSWAGEN Tiguan
  • Машину 2022 г. в. со 191 тыс. км пробега, после ДТП можно купить за 19 950 долларов.
Купить б/у авто в Украине
  • Авто 2023 г. в. с 5 тыс. км пробега продают за 42 999 долларов.
Купить б/у VOLKSWAGEN Tiguan в Украине

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в июле украинцы приобрели 5 754 новых легковых автомобилей – существенно при этом нарастив покупку отдельных марок. Так, машин MAZDA было приобретено сразу на 66% больше, чем в это же время годом ранее, SKODA – на 24%, а TOYOTA – на 20%. Самой популярной моделью же стала TOYOTA RAV-4 – таких было приобретено 357 штук. Цена же на такие машины стартует от 1,848 млн грн.

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