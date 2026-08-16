Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели
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В июле украинцы купили украинцы купили 26,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто – на 1% больше, чем было годом ранее. Самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Tiguan – таких авто было куплено 937 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 8 500, так и 42 999 долларов.
Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:
- львиную долю рынка б/у машин в Украине составили авто на бензине – 55%;
- авто на дизеле – 17%;
- электромобили – 15%;
- гибриды – 10%;
- автомобили с ГБО – 3%.
Какие б/у авто самые популярные в Украине
Вместе с тем, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Tiguan, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:
- VOLKSWAGEN Golf – 862 штуки;
- AUDI Q5 – 803 штуки;
- NISSAN Rogue – 799 штук;
- SKODA Octavia – 661 штука;
- RENAULT Megane – 618 штук;
- TESLA Model Y – 509 штук;
- FORD Escape – 465 штук;
- TESLA Model 3 – 456 штук;
- MAZDA CX5 – 432 штуки.
Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто
В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Tiguan – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:
- Авто 2021 г. в. с 60 тыс. км пробега, после ДТП по данным auto.ria, продают за 8 500 долларов.
- Машину 2022 г. в. со 191 тыс. км пробега, после ДТП можно купить за 19 950 долларов.
- Авто 2023 г. в. с 5 тыс. км пробега продают за 42 999 долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в июле украинцы приобрели 5 754 новых легковых автомобилей – существенно при этом нарастив покупку отдельных марок. Так, машин MAZDA было приобретено сразу на 66% больше, чем в это же время годом ранее, SKODA – на 24%, а TOYOTA – на 20%. Самой популярной моделью же стала TOYOTA RAV-4 – таких было приобретено 357 штук. Цена же на такие машины стартует от 1,848 млн грн.
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