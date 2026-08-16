Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели

В июле украинцы купили украинцы купили 26,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто – на 1% больше, чем было годом ранее. Самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Tiguan – таких авто было куплено 937 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 8 500, так и 42 999 долларов.

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Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:

львиную долю рынка б/у машин в Украине составили авто на бензине – 55%;

авто на дизеле – 17%;

электромобили – 15%;

гибриды – 10%;

автомобили с ГБО – 3%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Tiguan, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

VOLKSWAGEN Golf – 862 штуки;

AUDI Q5 – 803 штуки;

NISSAN Rogue – 799 штук;

SKODA Octavia – 661 штука;

RENAULT Megane – 618 штук;

TESLA Model Y – 509 штук;

FORD Escape – 465 штук;

TESLA Model 3 – 456 штук;

MAZDA CX5 – 432 штуки.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Tiguan – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2021 г. в. с 60 тыс. км пробега, после ДТП по данным auto.ria, продают за 8 500 долларов.

Машину 2022 г. в. со 191 тыс. км пробега, после ДТП можно купить за 19 950 долларов.

Авто 2023 г. в. с 5 тыс. км пробега продают за 42 999 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в июле украинцы приобрели 5 754 новых легковых автомобилей – существенно при этом нарастив покупку отдельных марок. Так, машин MAZDA было приобретено сразу на 66% больше, чем в это же время годом ранее, SKODA – на 24%, а TOYOTA – на 20%. Самой популярной моделью же стала TOYOTA RAV-4 – таких было приобретено 357 штук. Цена же на такие машины стартует от 1,848 млн грн.

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