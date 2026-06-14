Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели

В мае 2026 года украинцы купили 18 тыс. подержанных лековых авто. Средний возраст таких машин составил 9,4 года. Самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто было куплено 825 единиц. Приобрести такое в Украине можно как за 21 900, так и 44 000 долларов.

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Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:

львиную долю рынка б/у машин в Украине составили авто на бензине – 58%;

авто на дизеле охватили 19%;

электромобили – 11%;

гибриды – 9%;

автомобили с ГБО – 3%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Golf, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

VW Tiguan – 737 штук;

NISSAN Rogue – 645 штук;

AUDI Q5 – 587 штук;

SKODA Octavia – 555 штук;

RENAULT Megane – 547 штук;

FORD Escape – 410 штук;

VW Passat – 392 штуки;

NISSAN Qashqai – 347 штук;

MAZDA CX5 – 331 штука.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2021 г. в. с 44 тыс. км пробега, по данным auto.ria, продают за 21 900 долларов.

Машину 2023 г. в. с 12 тыс. км пробега можно купить за 26 500 долларов.

Авто 2023 г. в. с 28 тыс. км пробега, после ДТП продают за 46 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинцы нарастили покупку новых легковых автомобилей с традиционными двигателями (на бензине, дизеле, газе, гибриды, электрокары). В мае 2026 года доля таких авто на рынке составила 60%, тогда как годом ранее этот показатель находился на уровне 54,3%.

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