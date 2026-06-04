Украинцы массово покупают дорогие новые авто: сколько стоит самая популярная машина

Украинцы нарастили покупку новых легковых автомобилей с традиционными двигателями (на бензине, дизеле, газе, гибриды, электрокары). В мае 2026 года доля таких авто на рынке составила 60%, тогда как годом ранее этот показатель находился на уровне 54,3%. Самой популярной маркой же на бензине стала HYUNDAI Tucson. Цена на такие машины стартует от 1,219 млн грн.

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Об общей ситуации на рынке рассказали в УкрАвтопроме. Там отметили: самыми популярными стали машины на бензине, доля которых на рынке составила 39,9%. При этом в 2025-м она находилась на уровне 36%.

На втором месте идут гибриды. Их украинцы покупали в 30,8% случаев (годом ранее этот показатель составлял 27,1%).

Дизельные авто "отхватили" 20,7% рынка – против 18,3% в мае-2025. А вот доля электромобилей снизилась – с 18,4% до 8,5%.

Меньше всего же украинцы покупают новые авто на газу. Как и годом ранее, на них пришлось менее1% продаж.

Какие новые авто украинцы покупают чаще всего

В целом же, подчеркивается, в мае-2026 самой популярной "новой" маркой авто среди украинцев на бензине стал HYUNDAI Tucson. Он же держит лидерство и среди машин с ГБО.

Самой популярной машиной на дизеле стал RENAULT Duster. Кроме того:

Среди гибридов самой популярной стала TOYOTA RAV-4.

Среди электрокаров – BYD Sea Lion 06EV.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев новое авто

Стоимость же самого популярного в июле среди украинцев нового авто на бензине – HYUNDAI Tucson – зависит от комплектации и версии машины. По данным hyundai.com.ua, самая низкая цена составляет 1,219 млн грн. Самые дорогие же версии этого авто стоят 1,794 млн грн.

Стоимость же самых популярных машин на дизеле – RENAULT Duster – по данным renault.ua, стартует с 1,064 млн грн. Самые дорогие же версии этого авто продают по 1,119 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, с 8 июня в Украине запускают систему, где каждая вторая декларация на ввоз подержанных авто автоматически будет попадать на дополнительную проверку в Киеве через систему рисков. Эксперимент продлится до конца 2026 года и будет охватывать 50% импорта, с особым контролем за льготными авто и документами об их стоимости и происхождении.

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