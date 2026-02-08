Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: на какой чаще всего переходят

В 2025 году украинцы провели 495 597 переноса мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили, что в прошлом году "Киевстар" покинули 250 259 абонентов.

От Vodafone ушли 158 856 абонентов. От lifecell – 84 449. А кроме того:

"Интертелеком" покинули 826 абонентов;

"ТриМоб" – 1 208.

Чаще всего же, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell. Это произошло в 307 855 случаях.

На Vodafonе в 2025 году перенесли 95 147 номеров. При этом:

на "Киевстар" – 92 226;

на "ТриМоб" – 188;

на "Интертелеком" – 181.

Таким образом, констатируется, в прошлом году lifecell стал единственным оператором, сумевшим с помощью функции MNP нарастить количество абонентов. Оно у него выросло на 223 406 новых подключений.

Месяцем-рекордсменом же по количеству переносов номеров стал январь – тогда функцией MNP воспользовались сразу 145 290 абонентов. Это может быть связано с повышением тарифов отдельными операторами, которое они провели в конце 2024 года.

Тогда, напомним, произошел бум переносов мобильных номеров украинцев на lifecell. Это привело к перегрузке базы данных, из-за чего услуга переноса номеров была временно не доступна.

Меньше всего же переносов номеров в 2025 году абоненты украинских мобильных операторов осуществили в июне. В том месяце эта возможность была активирована только в 20 452 случаях.

Украинцам будут отключать мобильные номера

В свою очередь, "Киевстар" объявил он обновлении правил действия своих номеров. Однако не для всех – лишь для абонентов предоплаты.

Обновление вступило в силу с 6 февраля. Согласно ему, как и ранее, срок действия номера будет составлять 365 дней, после чего он будет отключен – однако теперь этот период будет делится на 2 этапа:

Первый этап будет действовать в течение 274 дней с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа.

В это время, объясняется, номер будет находиться в активном состоянии. Абонентам будут доступны все услуги.

Второй этап – приостановленное на 91 день.

"В это время вы будете получать SMS, в которых мы напомним о пополнении счета во избежание деактивации номера. Когда ваш номер находится в приостановленном состоянии, вы можете пополнять счет и совершать звонки на сервисные номера", – объяснили в операторе.

Там отметили: для восстановления полноценной работы номера потребуется пополните счета. Минимальная сумма будет составлять 30 грн единым платежом. При этом, подчеркивается, нужно именно пополнить счет, поскольку "такие услуги как Экстра деньги или перевод средств не продлевают срок действия".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Киевстар" обновил тарифы, удвоил гигабайты в предоплатных пакетах и изменил условия подключения старых тарифов. Изменения произошли с 22 января.

