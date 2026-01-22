Изменения уже действуют: мобильный оператор с 22 января обновил тарифы

С 22 января 2026 года Киевстар обновил тарифы, удвоил гигабайты в предоплатных пакетах и изменил условия подключения старых тарифов. Для абонентов, которые перешли от других операторов, добавлено до 18 ГБ интернета в роуминге и расширен список стран для звонков за границу.

OBOZ.UA выяснил, что нужно знать украинцам. Новые тарифы уже вступили в силу, а старые предложения частично закрыты для подключения новых абонентов, однако для тех, кто пользуется ими ранее, условия остаются без изменений.

Как и в 2025 году, тарифная линейка "Все вместе" объединяет мобильную связь и домашний интернет в единый пакет, сохраняя популярную структуру предложений. Контрактное подключение осталось дешевле предоплатного, и в тарифах подписки удваиваются гигабайты для использования в Украине, если абонент платит вовремя.

Пользователи получают больший объем мобильного интернета без дополнительных затрат, если придерживаются правил своевременной оплаты. С 22 января доступны следующие тарифы для подключения:

все вместе "Легкий": 370 грн/мес (контракт), 450 грн/4 недели (предоплата);

370 грн/мес (контракт), 450 грн/4 недели (предоплата); все вместе "Крутой": 450 грн/мес (контракт), 550 грн/4 недели (предоплата);

450 грн/мес (контракт), 550 грн/4 недели (предоплата); все вместе "Топовый": 750 грн/мес (контракт).

Эксперты отмечают, что рынок мобильной связи уверенно преодолевает психологическую отметку, ведь минимальный стандарт стоимости базового пакета подписки окончательно закрепился выше 400 грн без учета акций. Некоторые тарифы линейки "Все вместе" теперь закрыты для новых подключений и получили обновленные названия:

"ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий 2025";

"ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт 2025";

"ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой 2025";

"ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый Контракт 2025".

Абоненты, которые уже пользуются этими тарифами, продолжают обслуживаться на старых условиях без изменений. Для клиентов тарифов "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой" и "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт", которые перенесли номер до 20 января 2026 года, действуют дополнительные бонусы:

в услуге "Роуминг как дома" доступно до 18 ГБ мобильного интернета;

в перечень стран для тарифных минут для звонков за границу добавлены Ирландия, Португалия и Словакия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мобильный оператор Vodafone анонсировал повышение ряда тарифов – в связи с инвестированием средств в поддержку, восстановление и развитие сети. Речь идет, в частности, о линейке предложений FLEXX, стоимость которых увеличиться на

