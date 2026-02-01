Украинцам будут отключать мобильные номера: какой оператор обновит правила уже с 6 февраля

Мобильный оператор "Киевстар" меняет правила действия своих номеров. Однако не для всех – лишь для абонентов предоплаты. Как и ранее, срок действия номера будет составлять 365 дней, после чего он будет отключен – однако теперь этот период будет делится на 2 этапа. Обновление вступит в силу уже с 6 февраля.

Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили:

Первый этап будет действовать в течение 274 дней с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа.

В это время, объясняется, номер будет находиться в активном состоянии. Абонентам будут доступны все услуги.

Второй этап – приостановленное на 91 день.

"В это время вы будете получать SMS, в которых мы напомним о пополнении счета во избежание деактивации номера. Когда ваш номер находится в приостановленном состоянии, вы можете пополнять счет и совершать звонки на сервисные номера", – объяснили в операторе.

Там отметили: для восстановления полноценной работы номера потребуется пополните счета. Минимальная сумма будет составлять 30 грн единым платежом. При этом, подчеркивается, нужно именно пополнить счет, поскольку "такие услуги как Экстра деньги или перевод средств не продлевают срок действия".

Причин же, по которым "Киевстар" решил обновить правила действия своих номеров, в операторе назвали две. Ими, в частности, являются:

намерение сохранять номера за активными абонентами;

упрощение условий мобильной связи.

Как продлить срок действия номера

В целом же, отметили в "Киевстаре", продлить срок действия номера можно в несколько способов. Один из них – уже упоминавшееся пополнение счета минимум на 30 грн.

Также можно оплатите основной пакет услуг на 4 недели или месяц. Альтернатива – оплата дневного пакета. Т.е., когда оплачивается только 1 день использования услуг.

Впрочем, есть исключения – они касаются тех, кто использует тариф с оплатой за год или полгода. В таком случае "срок действия номера будет продолжаться каждый раз, когда обновляется пакет услуг".

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2025 года украинцы провели 42 183 переноса мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

