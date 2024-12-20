Массовая миграция украинцев с "Киевстара" и Vodafone на одного и того же оператора "положила" систему: когда возобновят перенос номеров

В Украине приостановили возможность переноса мобильных номеров – до 23 декабря. Причиной стала массовая "миграция" абнентов "Киевстара" и Vodafone на lifecell. Так, 16 декабря было подано более 17 тыс. заявок, в большинстве которых содержалась просьба перевести их на этот оператор с сохранением номера. Ажиотаж привел к перегрузке базы данных, из-за чего услуга переноса номеров будет временно не доступна.

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Как рассказали Центральной базе данных, администрируемой Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР), с 10 по 18 декабря свои номера на lifecell перенесли 10 тыс. абонентов "Киевстар", передает Forbes. Кроме того, к этому оператору пожелали присоединиться более 2 800 абонентов "Vodafone Украина".

При этом 16 декабря УГЦР зафиксировал срзу 17 012 заявок на перенос номер. "Это почти в четыре раза превысило среднесуточную нагрузку на Централизованную базу данных (ЦБД) за все время функционирования Системы", – добавили в ведомстве.

Там отметили, что в декабре произошел резкий рост спроса на услугу переноса номеров на lifecell. Что:

"значительно превысило технические возможности Централизованной базы данных";

привело к замедлению работы ЦБД.

В связи с этим, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК) приостановила возможность переноса мобильных номеров. Услуга будет недоступна с 20 по 23 декабря. В частности, рассказали в сообществе мобильных технологий MZU - Мобильная Связь Украины:

Комиссия временно приостанавила процессы переноса абонентских номеров 20 декабря – с 8:30 по 16:15.

При этом поставщики электронных коммуникационных услуг обязаны проинформировать абонентов о временном приостановлении процессов переноса номеров и восстановить услугу 23 декабря – в 8:30.

"Государство срочно в три раза увеличивает мощности Центральной базы данных и мы благодарим за эту оперативную реакцию. Ведь количество абонентов, которые сейчас намеревались перейти к lifecell, сильно перегрузило систему", – рассказал СЕО группы компаний DVL Михаил Шелемба.

Отметим: массовое желание перейти на lifecell может быть связано с анонсированным повышением тарифов у "Киевстар" и Vodafone. Так:

6 декабря "Киевстар" анонсировал повышение стоимости тарифов в среднем на 25%;

16 декабря о повышении тарифов таже заявил Vodafone – в среднем на 37%.

При этом не исключается, что и сам lifecell тоже повысит цены. Но немногим позже.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Vodafone отсрочил повышение ряда своих тарифов предоплаты. Причем как для старых абонентов, так и тех, кто еще не пользуется услугами этих тарифных предложений. Однако это коснется только тех абонентов, у которых отсутствуют другие предложений на номере.

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