Украинцы активно скупают новые автомобили: сколько стоит самая популярная модель

За три квартала 2024 года (январь-сентябрь) в Украине было зарегистрировано 53 тыс. новых легковых автомобилей. Что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самой популярной маркой же стала RENAULT Duster – таких авто было куплено 5 060 штук, что на 24,8% превысило предыдущий показатель. Цены же на такой автомобиль стартуют от 771 900 грн.

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Об увеличении покупок сообщает Укравтопром. Отмечается: на втором месте – TOYOTA RAV-4. Таких авто было ввезено 3 402 (+63,1%).

Третье место – MAZDA CX5, 1459 авто (+16,3%). Далее идут:

VOLKSWAGEN iD.4 – 1 410 авто (-18,8%);

KIA Sportage – 1 315 авто (+75,8%);

HYUNDAI Tucson – 1 078 авто (-9,2%);

TOYOTA Camry – 1 069 авто (+20,1%);

SKODA Octavia – 998 авто (+16,3%);

VOLKSWAGEN Touareg – 966 авто (+17,4%);

SKODA Kodiaq – 961 авто (+3,2%).

Сколько стоит RENAULT Duster

По данным же официального дилера Renault в Киеве, новый RENAULT Duster стоит в зависимости от комплектации, от 771 900 до 959 600 грн. Всего же предлагается 7 крмплектаций в 2-х версиях: Life и Zen.

В Украине популярны китайские электромобили

В то же время в сентябре в Украине появилось 838 новых легковых электромобилей – в подавляющем большинстве произведенные китайскими автофабриками. Больше всего – марки BYD, 152 авто. Самой популярной моделью стала Zeekr 001 – 105 единиц.

"В общей сложности 672 новых электромобиля, получивших свидетельства о регистрации и номерные знаки в сентябре (напомним – из всех 838 шт.), были произведены китайскими автофабриками. То есть в этом сегменте доля продукции с ярлыком Made in China составляет немалые (и преимущественные) 80%", – сообщает Институт исследований авторынка.

При этом подчеркивается: в целом сентябрьский показатель в 838 новых электромобилей является "вполне обычным значением, подобным тем, которые мы видели в предыдущие месяцы".

"Доля новых электромобилей составляет в своем сегменте 12,9%. По сравнению месяц к месяцу объемы уменьшились на 30,7%, а в разрезе год к году (сентябрь-2023 по сентябрь-2024) фиксируем рост на 8,7%", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время за январь-сентябрь 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тыс. подержанных легковых авто из США. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на "американцев" с пробегом сильно увеличился – рост составил 79%. Самой популярной моделью стала TESLA Model 3 – 3 613 единиц.

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