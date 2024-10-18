В Украину массово везут подержанные авто из США: какая модель самая популярная

За январь-сентябрь 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тыс. подержанных легковых авто из США. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, спрос на "американцев" с пробегом сильно увеличился – рост составил 79%. Самой популярной же моделью стала TESLA Model 3 – 3 613 единиц.

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Об этом сообщает "Укравтопром". Отмечается:

В целом сразу 19% подержанных легковушек, которые в этом году перешли на украинские номера, были из США.

Средний возраст таких авто составил 5,9 лет.

Какие б/у автомобили ввозили в Украину из США

В целом же, отмечается, больше всего в Украину из США было ввезено подержанных автомобилей с бензиновыми двигателями. Таких 45%.

На втором месте – электромобили,35%. Далее идут:

гибриды и авто с газобаллонным оборудованием – по 7%;

машины с дизельным двигателем – 6%.

Самой популярной же моделью стала TESLA Model 3. Таких машин было ввезено 3 613 единиц. В топ-5 также вошли:

TESLA Model Y – 3 035 авто;

FORD Escape – 2 236 авто;

JEEP Cherokee – 2 014 авто;

VOLKSWAGEN Passat – 1 921 авто.

В Украине популярны китайские электромобили

В то же время, в сентябре в Украине появилось 838 новых легковых электромобиля – в подавляющем большинстве, произведенные китайскими автофабриками. Больше всего – марки BYD, 152 авто. Самой популярной же моделью стала Zeekr 001 – 105 единиц.

"В общей сложности 672 новых электромобиля, получивших свидетельства о регистрации и номерные знаки в сентябре (напомним — из всех 838 шт.), были произведены китайскими автофабриками. То есть, в этом сегменте доля продукции с ярлыком Made in Cnina составляет немалые (и преимущественные) 80%", – сообщает Институт исследований авторынка.

При этом подчеркивается: в целом, сентябрьский показатель в 838 новых электромобиля является "вполне обычным значением, подобным тем, которые мы видели в предыдущие месяцы".

"Доля новых электромобилей составляет в своем сегменте 12,9%. По сравнению месяц к месяцу, объемы уменьшились на 30,7%, а в разрезе год к году (сентябрь-2023 по сентябрь-2024) фиксируем рост на 8,7%", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ввели новые правила продажи подержанных авто через торговые организации, требуя документального подтверждения стоимости автомобиля во избежание занижения цен и недоплат налогов. Также отменена обязательная перерегистрация авто на дилера, который должен упростить работу автотрейдеров и вывести из тени рынок.

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