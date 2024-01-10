Украинцев через суд заставляють платить налог за давно купленные квартиры: кто обязан

Украинцев через суд обязывают заплатить налоги за свои квартиры. Размер налога в 2024-м составляет 100,5 грн (платить нужно за каждый квадрат площади, которая превышает 60 квадратов для квартиры и 120 для дома). Те, кто не заплатит добровольно, вынуждены будут это сделать через суд.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В реестре судебных решений можно найти сотни решений о принудительном взыскании налогового долга. К примеру, 25 декабря Черновицкий окружной административный суд принял решение обязать местного жителя заплатить налоговой 23,3 тыс. грн. В материалах дела говорится, что налоговым органом направлялось налоговое требование об уплате налогового долга, однако задолженность в добровольном порядке уплачена не была.

Теперь у налоговой есть решение суда и она может обратиться в исполнительную службу. У должника могут быть арестованы банковские счета до того момента, пока он не заплатит налоги.

В некоторых случаях через суд можно отменить налоговое требование. К примеру, Полтавский окружной административный суд отменил налоговое требование №0000847-1307-1631 на 18,9 тыс. грн. С полтавчанина налоговая пыталась получить такую сумму в виде налога за телятник площадью 632,9 квадрата. Но суд занял сторону истца.

"Налог могут не платить украинцы, недвижимость которых находится на оккупированной территории или в зоне боевых действий. Если сомневаетесь, нужно ли платить, если не пришла квитанция, обратитесь в налоговую по месту своей регистрации и сможете получить консультацию более подробную", – рассказывают OBOZ .UA на горячей линии налоговой.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют и карточки физических лиц. К примеру, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не смог документально подтвердить происхождение средств. В то же время все чаще штрафуют и банки: за то, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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