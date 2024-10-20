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Украинцев чаще будут увольнять, чем нанимать: кто может остаться без работы

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Украинцев чаще будут увольнять, чем нанимать на работу

В ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых практически во всех ключевых сферах.

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Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. Согласно им, среди предприятий сферы промышленности:

  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;
  • нанимать новых – 9%;
  • проводить увольнения – 13%, что почти в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
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Среди предприятий сферы услуг:

  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 80%;
  • нанимать новых – 6%;
  • проводить увольнения – 14%, что более чем в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
В сфере услуг украинцев будут увольнять чаще, чем нанимать на работу

Среди торговых предприятий:

  • будут оставлять текущее количество сотрудников – 80%;
  • нанимать новых – 6%;
  • проводить увольнения – 14%, что более чем в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди торговых предприятий нанимать новых сотрудников всего 6% компаний

Сфера строительства стала единственной, где количество компаний, планирующих увольнения, не будет доминировать над теми, кто готовиться расширять штат. При этом, здесь не стоит ожидать и общего роста количества работников. Дело в том, что:

  • нанимать новых сотрудников собираются 9 компаний;
  • увольнять – тоже 9%.
  • еще 82% предприятий планирует оставлять текущее количество.
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В Украине большой дефицит работников по высокооплачиваемой профессии

В то же время, по словам заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача, в отдельных компаниях транспортно-логистической сферы Украины дефицит водителей достигает 50%. Причина – мобилизация работников.

Закрыть все имеющиеся вакансии с помощью женщин пока не удастся, хотя работа в этом направлении идет. При этом в настоящее время на рынке достаточно много высокооплачиваемых вакансий для водителей-международников – некоторые компании предлагают зарплату в 110 000 грн.

Деркач отметил: в целом в транспортно-логистической сфере в Украине дефицит водителей достигает 25%, а в сфере пассажирских перевозок в городах – до 30%.

"25% (дефицит водителей фур. – Ред.) – это предварительная цифра, которую мы собрали у перевозчиков, логистических компаний. В некоторых компаниях эта цифра достигает даже более 50%, потому что это вопрос мобилизации. В цифрах это около 30 тыс. водителей, которые нужны как водители грузового транспорта", – сказал Деркач.

Он подчеркнул: в сфере общественного пассажирского транспорта не хватает около 30% водителей. Это около 6 тыс. из 14 тысяч необходимых отрасли специалистов.

В то же время Деркач признал: целью проекта по подготовке женщин-водителей фур не является закрытие всех имеющихся вакансий. Ведь это "глобально ситуацию не решит".

"Проект должен изменить восприятие женщины за рулем грузового автомобиля в глазах работодателей. Показать, что это возможно и может быть выходом из ситуации", – сказал замминистра.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, удаленная работа становится все более популярной в Украине. Среди причин – возможность зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. В частности, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам около 50 тыс. грн зарплаты.

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