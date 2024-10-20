Украинцев чаще будут увольнять, чем нанимать: кто может остаться без работы

В ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых практически во всех ключевых сферах.

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Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. Согласно им, среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;

нанимать новых – 9%;

проводить увольнения – 13%, что почти в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 80%;

нанимать новых – 6%;

проводить увольнения – 14%, что более чем в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 80%;

нанимать новых – 6%;

проводить увольнения – 14%, что более чем в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Сфера строительства стала единственной, где количество компаний, планирующих увольнения, не будет доминировать над теми, кто готовиться расширять штат. При этом, здесь не стоит ожидать и общего роста количества работников. Дело в том, что:

нанимать новых сотрудников собираются 9 компаний;

увольнять – тоже 9%.

еще 82% предприятий планирует оставлять текущее количество.

В Украине большой дефицит работников по высокооплачиваемой профессии

В то же время, по словам заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача, в отдельных компаниях транспортно-логистической сферы Украины дефицит водителей достигает 50%. Причина – мобилизация работников.

Закрыть все имеющиеся вакансии с помощью женщин пока не удастся, хотя работа в этом направлении идет. При этом в настоящее время на рынке достаточно много высокооплачиваемых вакансий для водителей-международников – некоторые компании предлагают зарплату в 110 000 грн.

Деркач отметил: в целом в транспортно-логистической сфере в Украине дефицит водителей достигает 25%, а в сфере пассажирских перевозок в городах – до 30%.

"25% (дефицит водителей фур. – Ред.) – это предварительная цифра, которую мы собрали у перевозчиков, логистических компаний. В некоторых компаниях эта цифра достигает даже более 50%, потому что это вопрос мобилизации. В цифрах это около 30 тыс. водителей, которые нужны как водители грузового транспорта", – сказал Деркач.

Он подчеркнул: в сфере общественного пассажирского транспорта не хватает около 30% водителей. Это около 6 тыс. из 14 тысяч необходимых отрасли специалистов.

В то же время Деркач признал: целью проекта по подготовке женщин-водителей фур не является закрытие всех имеющихся вакансий. Ведь это "глобально ситуацию не решит".

"Проект должен изменить восприятие женщины за рулем грузового автомобиля в глазах работодателей. Показать, что это возможно и может быть выходом из ситуации", – сказал замминистра.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, удаленная работа становится все более популярной в Украине. Среди причин – возможность зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. В частности, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам около 50 тыс. грн зарплаты.

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