За работу из дома в Украине готовы платить около 50 тысяч: кого ищут в октябре

Удаленная работа становится все более популярной в Украине. Среди причин – возможность зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. В частности, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам около 50 тыс. грн зарплаты.

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К примеру, группа независимых медиа об IT и технологиях ищет менеджера по продажам рекламы в СМИ. Платить готовы от 25 до 50 тыс. грн. "Главная ваша задача – правильно выявить мотивы и потребности, а затем найти решение задач клиента с помощью рекламных инструментов", – говорится в объявлении.

Школа английского языка предлагает от 25 000 до 50 000 грн зарплаты. Среди требований к соискателю – знание языка на уровне С1+, а также опыт преподавания.

Обучающая компания ищет юриста с опытом в сфере строительства. Платить готовы от 35 000 до 45 000 грн. Среди требований:

Высшее юридическое образование.

Опыт работы в юриспруденции от 3 лет.

Опыт полного юридического сопровождения проектов от 1 года.

В Украине большой дефицит работников по высокооплачиваемой профессии

По словам заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача, в отдельных компаниях транспортно-логистической сферы Украины дефицит водителей достигает 50%. Причина – мобилизация работников.

Закрыть все имеющиеся вакансии с помощью женщин пока не удастся, хотя работа в этом направлении идет. При этом в настоящее время на рынке достаточно много высокооплачиваемых вакансий для водителей-международников – некоторые компании предлагают зарплату в 110 000 грн.

Деркач отметил: в целом в транспортно-логистической сфере в Украине дефицит водителей достигает 25%, а в сфере пассажирских перевозок в городах – до 30%.

"25% (дефицит водителей фур. – Ред.) – это предварительная цифра, которую мы собрали у перевозчиков, логистических компаний. В некоторых компаниях эта цифра достигает даже более 50%, потому что это вопрос мобилизации. В цифрах это около 30 тыс. водителей, которые нужны как водители грузового транспорта", – сказал Деркач.

Он подчеркнул: в сфере общественного пассажирского транспорта не хватает около 30% водителей. Это около 6 тыс. из 14 тысяч необходимых отрасли специалистов.

В то же время Деркач признал: целью проекта по подготовке женщин-водителей фур не является закрытие всех имеющихся вакансии. Ведь это "глобально ситуацию не решит".

"Проект должен изменить восприятие женщины за рулем грузового автомобиля в глазах работодателей. Показать, что это возможно и может быть выходом из ситуации", – сказал замминистра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине запустили программу по переквалификации женщин, желающих получить навыки управления строительной техникой – Iron Women. Они смогут пройти обучение на операторов экскаватора и фронтального погрузчика.

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