В Украине большой дефицит работников по высокооплачиваемой профессии: почему не хватает специалистов

В отдельных компаниях транспортно-логистической сферы Украины дефицит водителей достигает 50%. Причина – мобилизация работников. При этом закрыть все имеющиеся вакансии с помощью женщин пока не удастся – хотя работа в этом направлении идет. При этом в настоящее время на рынке достаточно много высокооплачиваемых вакансий для водителей-международников – некоторые компании предлагают зарплату в 110 000 грн.

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О дефиците рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач. Он отметил:

в целом в транспортно-логистической сфере в Украине дефицит водителей достигает 25% потребности;

в сфере пассажирских перевозок в городах – до 30%.

"25% (дефицит водителей фур. – Ред.) – это предварительная цифра, которую мы собрали с перевозчиков, логистических компаний. В некоторых компаниях эта цифра достигает даже более 50%, потому что это вопрос мобилизации. В цифрах это около 30 тыс. водителей, которые нужны как водители грузового транспорта", – сказал Деркач.

При этом он подчеркнул: в сфере общественного пассажирского транспорта,не хватает около 30% водителей. Это около 6 тыс. из 14 тысяч необходимые отрасли специалистов.

В то же время Деркач признал: целью проекта по подготовке женщин-водителей фур не является закрытие всех имеющихся вакансии. Ведь это "глобально ситуацию не решит".

"Проект должен изменить восприятие женщины за рулем грузового автомобиля в глазах работодателей. Показать, что это возможно, и может быть выходом из ситуации", – сказал замминистра.

Работа для женщин-водителей грузовиков

В то же время, отметим: в настоящее время на рынке достаточно много вакансий для водителей-международников. При чем высокооплачиваемых – некоторые компании, согласно информации крупного кадрового портала, предлагают зарплату в 45 000, 70 000 и даже 110 000 грн.

При этом в описании требований большинства предложений пол соискателя не указываться. Что, вероятно, уже дает возможность женщинам, имеющим все необходимые профессиональные навыки, претендовать на получение работы.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине запустили программу по переквалификации женщин, желающих получить навыки управления строительной техникой – Iron Women. Они смогут пройти обучение на операторок экскаватора и фронтального погрузчика.

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