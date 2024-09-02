В Украине женщин будут обучать высокооплачиваемой профессии: где записаться

В Украине запустили пилотный проект по подготовке женщин-водителей грузовиков – таким образом власти хотят расширит профессиональный потенциал женщин в области перевозок. В настоящее время география проекта охватывает 4 города: Киев, Тернополь, Ривне и Хмельницкий, а подать заявку на обучение можно онлайн. При этом уже сейчас в описании требований большинства высокооплачиваемых вакансий для водителей-международников пол соискателя не указывается.

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О программе сообщили в Мининфраструктуры. Там отметили, что пока запланировано обучение 100 женщин, которые по завершении курса получат необходимую квалификацию и водительское удостоверение категории:

"С" – дает право управлять грузовыми автомобилями, разрешенная масса которых превышает 7,5 тонны;

или "СЕ" – дает право управлять грузовиками массой более 7,5 тонны, которые могут тянуть прицепы с массой более 750 кг. Эта категория нужна для дальнобойщиков, чтобы водить фуры.

"Стартует пилотный проект по подготовке водителей грузовиков. Проект будет фокусироваться на утверждении гендерного равенства в профессии и удовлетворении потребности на рынке труда в водителях-дальнобойщиках благодаря привлечению женщин", – говорится в сообщении.

Сколько стоят курсы для получения права водить грузовики

Расходы же на оплату обучения возмещаются за счет проекта. В то же время, проект не возмещает расходы на:

проезд;

проживание участниц во время прохождения практического обучения.

Требования для участия в проекте

Действительное водительское удостоверение категории "В" (дает право на управление транспортными средствами массой до 3,5 тонны – легковыми авто) или "С".

Опыт практического вождения более 3 лет (на категорию "В").

Наличие медицинской справки 083-О.

Опыт практического вождения более 3 лет по этим категориям.

Готовность пройти переквалификацию с целью дальнейшего трудоустройства.

Программа обучения

Для обладательниц удостоверений категории "В" – обучение на категорию "С" + возможность получить сертификат код 95.

Для обладательниц категории "С" – обучение на категорию "СЕ" + возможность получить сертификат код 95.

Срок обучения

Общий срок обучения на категорию "С" составляет 1,5-2 месяца. В него входят:

теоретическая подготовка 7 недель (теоретическое обучение по ПДД – 34 часа, обучение по домедицинской подготовке – 8 часов);

практическая подготовка 3-5 недель (26 часов).

Общий срок обучения на категорию "СЕ" – 1,5-2 месяца: В него входят:

теоретическая подготовка 7 недель (теоретическое обучение по ПДД – 29 часов, обучение по домедицинской подготовке – 8 часов);

практическая подготовка около 3-х недель (15 часов ).

Как подать заявку на обучение

Для участия в отборе требуется до 26 сентября заполнить анкету и пройти собеседование. Анкета расположена по ссылке. Указать в ней, среди прочего, нужно:

личные данные;

место жительства;

опыт практического вождения по имеющейся категории;

имеющееся место работы/готовность его сменить и пр.

Работа для женщин-водителей грузовиков

В то же время, отметим: в настоящее время на рынке достаточно много вакансий для водителей-международников. При чем высокооплачиваемых – некоторые компании, согласно информации крупного кадрового портала, предлагают зарплату в 40 000, 60 000 и даже 100 000 грн.

При этом в описании требований большинства предложений пол соискателя не указываться. Что, вероятно, уже дает возможность женщинам, имеющим все необходимые профессиональные навыки, претендовать на получение работы.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, в Украине хорошие деньги можно зарабатывать без высшего образования – в частности, имея рабочую профессию. К примеру, в Киеве работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей 37 тыс. грн и более.

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