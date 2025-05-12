Украинцам заблокируют один из пунктов пропуска почти на 4 месяца: польские перевозчики готовят протесты

Украинским водителям стоит подготовиться, ведь на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" возможны серьезные задержки из-за протеста польских перевозчиков, которые планируют пропускать только по одному грузовику в час. Ограничения могут длиться до четырех месяцев, поэтому водителям советуют учитывать это при планировании маршрута.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба (ГПС). Польские перевозчики готовятся начать масштабную акцию протеста, которая, по их заявлениям, может продлиться до четырех месяцев.

Как сообщает Пограничная стража Республики Польша, акция планируется возле пункта "Дорогуск", граничащего с украинским "Ягодином". Протест заключается в частичном блокировании движения грузового транспорта: планируется пропускать только по одному грузовику в час в каждом направлении. Исключение будут делать только для автобусов и транспорта, перевозящего гуманитарную помощь.

По состоянию на сейчас ситуация на границе спокойная, движение грузовых авто происходит в обычном режиме, однако пограничники предостерегают водителей учитывать возможные осложнения при планировании маршрутов. Государственная пограничная служба Украины пообещала оперативно информировать об изменениях в режиме пересечения границы на этом направлении.

Причина протеста - недовольство польских перевозчиков отменой системы разрешений для украинских транспортников, которая ранее ограничивала их присутствие на рынке ЕС. После открытия границ в рамках поддержки Украины со стороны Евросоюза, украинские грузовики получили возможность беспрепятственно работать в ЕС, что, по словам польских предпринимателей, создало неравные условия.

Организатором протеста выступает Рафал Меклер - владелец логистической компании, активист антиукраинской партии "Конфедерация" и давний критик европейской политики поддержки Украины. Он обвиняет ЕС в "уничтожении польского бизнеса руками украинцев" и требует немедленного восстановления ограничений.

"Из-за наплыва украинских перевозчиков, которые вытесняют поляков с рынка, мы вынуждены действовать. Наши фуры простаивают в системе "еЧерга", и мы больше не можем молчать", - написал Меклер в соцсетях.

Его заявление нашло поддержку среди части перевозчиков и фермеров, которые уже неоднократно блокировали пункты пропуска с Украиной в 2023-2024 годах. Предыдущие протесты продолжались неделями и часто сопровождались политическими лозунгами, призывами к ограничению импорта украинской продукции и требованиями компенсаций со стороны польского правительства. Польские СМИ сообщают, что выбор именно пункта "Дорогуск - Ягодин" связан с тем, что другие переходы находятся на реконструкции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на украинско-польской границе в пункте пропуска "Устилуг - Зосин" продолжаются ремонтные работы с обеих сторон - в Польше ремонтируют мост, а в Украине дорожное покрытие. Из-за этого наблюдается замедление движения и образование очередей, поэтому путешественникам советуют выбирать альтернативные маршруты.

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