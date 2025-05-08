Украинцам усложнили пересечение границы с Польшей: на пункте пропуска могут образоваться очереди

На украинско-польской границе в пункте пропуска "Устилуг – Зосин" продолжаются ремонтные работы с обеих сторон - в Польше ремонтируют мост, а в Украине дорожное покрытие. Из-за этого наблюдается замедление движения и образование очередей, поэтому путешественникам советуют выбирать альтернативные маршруты.

Видео дня

Об этом сообщает Государственная пограничная служба (ГПСУ). С польской стороны в пределах пункта пропуска "Устилуг – Зосин" ведутся масштабные ремонтные работы на автомобильном мосту через реку Западный Буг.

Этот мост является ключевым элементом инфраструктуры, соединяющим два пункта пропуска и обеспечивающим ежедневное движение сотен легковых и грузовых автомобилей. Польские дорожные службы активно работают над укреплением конструкции моста и обновлением дорожного полотна, что ограничивает пропускную способность и вызывает задержки. По предварительным оценкам, ремонтные работы продлятся еще несколько недель, в течение которых движение будет оставаться замедленным.

Параллельно, с украинской стороны, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области выполняет ремонтные работы на полосах движения, ведущих непосредственно к пункту пропуска. Речь идет как о текущем обновлении дорожного покрытия, так и об усовершенствовании организации движения для повышения безопасности водителей.

Такие меры, хоть и нужны для улучшения транспортной инфраструктуры в долгосрочной перспективе, временно усложняют ситуацию на подъездах к КПП. Водители уже сообщают об увеличении очередей, особенно в пиковые часы и в выходные дни.

В связи с ситуацией, украинские пограничные службы настоятельно рекомендуют гражданам учитывать возможные задержки при планировании поездок через "Устилуг – Зосин". По возможности следует выбирать альтернативные маршруты для пересечения границы, в частности пункты пропуска в Ягодине, Раве-Русской или Краковце, где сейчас ситуация более стабильная.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, польские перевозчики готовятся снова блокировать границу с Украиной. Таким образом они стремятся выразить протест против отмены ограничений на украинских перевозчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!