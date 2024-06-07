Украинцам готовят новые цены на бензин и дизель: как перепишут их стоимость АЗС

На украинских АЗС ожидается подорожание бензина и дизеля. Причина – готовящееся повышение акцизов на топливо. Впрочем, рост не будет резким – по прогнозам, цены не вырастут даже на 2 грн/л.

Об этом рассказал директор одной из сетей АЗС Леонид Косянчук. Он отметил:

бензин подорожает ориентировочно на 1,5 грн/л;

дизель – на 1,82-1,85 грн/л.

Он объяснил: такие суммы ожидаются, исходя из данных соответствующего законопроекта, принятого в первом чтении. Т.е., во время подготовки ко второму чтению и принятию документа в целом данные могут измениться. Соответственно, изменятся и ожидаемые размеры подорожания.

Какими будут цены на АЗС

В то же время, 7 июня украинские АЗС продают бензин в среднем по 56,04 грн. И если считать по этой цене, то после подорожания ресурс на заправках обойдется в среднем в 57,54 грн/л. Таким образом, заправка 50-литрового бака по новым ценам обойдется в средние 2877 грн, тогда как сейчас – 2802 грн.

Дизель же ныне продают по средней цене 52,57 грн/л. Таким образом, после повышения его стоиомость составит 54,39-54,42 грн/л. Соответсвенно, заправить полный бак будет стоить в среднем от 2 675 до 2 721 грн. Сейчас за это придется заплатить в среднем 2 629 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же народные депутаты поддержали повышение акцизов на топливо – Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять соответствующий законопроект №11256 за основу. Согласно документу, первое повышение произойдет уже с 1 июля 2024 года.

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