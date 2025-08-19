Украинцам стало дороже брать кредиты: когда ждать снижения ставок

В Украине летом 2025 года подорожали кредиты – только в июле ставки поднялись на 1,4 процентного пункта (п.п) для бизнеса и на 0,3 п.п. для населения. Впрочем, банкиры считают, что уже этой осенью ситуация изменится и проценты по займам могут пойти на спад.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) и прогнозы представителей банковского сектора. OBOZ.UA выбрал основное.

Главное, что нужно знать

Проценты по гривневым кредитам сейчас – на максимуме с апреля-2024 : – кредиты для населения подорожали до 36,2% годовых ; – средняя ставка в корпоративном секторе –16,9% годовых.

: Осенью ставки по кредитам могут снизиться как минимум на 1 п.п. , считает вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления Глобус банка Сергей Мамедов.

, считает вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления Глобус банка Сергей Мамедов. Главное условие удешевления кредитов – снижение учетной ставки НБУ до 14-14,5% годовых (сейчас – 15,5%).

– снижение учетной ставки НБУ до 14-14,5% годовых (сейчас – 15,5%). Если это произойдет, прибыльность депозитов также может снизиться на 1-1,5 п.п., до средних 12-13% годовых. При этом самые высокие ставки – до 14% с учетом бонусных программ – сохранятся для вкладов на 6-9 месяцев и на 1 год.

также может снизиться на 1-1,5 п.п., до средних 12-13% годовых. При этом самые высокие ставки – до 14% с учетом бонусных программ – сохранятся для вкладов на 6-9 месяцев и на 1 год. По мнению эксперта, снижение ставок может привести к росту объемов кредитования в среднем на 3-5%.

Статистика по кредитам: какие займы берут украинцы

По данным Центра экономических исследований "Финансовый пульс", на 1 июля 2025 года украинцы набрали кредитов на 328,5 млрд грн .

. Более 75% от всех займов физлиц – это потребительские кредиты.

от всех займов физлиц – это потребительские кредиты. Ипотека с начала года выросла на 7,3% , а по сравнению с 2021 годом – на 39% .

с начала года выросла на , а по сравнению с 2021 годом – на . Автокредиты с начала 2025 года выросли на 12,5%, но всё еще на 18% ниже, чем до войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине тем временем растет объем депозитов. При этом большинство вкладов населения сделано в государственные банки.

