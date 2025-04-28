Как защитить деньги от обесценивания и получить прибыль: украинцам дали совет

Украинцам следует не стоит класть на один гривневый депозит все свои средства – вместо этого можно разместить часть сбережений на ультракоротком вкладе, а другую – на долгосрочном. При этом оптимальным вариантом является размещение до 50% от имеющихся средств. Таким образом получится не только сохранить наличные средства от обесценения, но и получить пассивную прибыль.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев. Он отметил: во избежание же необходимости досрочного расторжения депозитного договора при его составлении следует учитывать 2 фактора. В частности:

объем свободных средств;

личные планы.

Кроме того, подчеркивается, оптимально размещать от 10 тыс. грн на 6 месяцев и дольше. Это, по словам банкира, поможет "ощутить доход от размещения средств".

"Для клиентов, которые планируют использовать депозит для временного и безопасного удержания средств под надежной банковской защитой, оптимальными будут ультракороткие вклады – например, если гражданин должен ненадолго изменить место жительства. Вклады на 3-6 мес. будут максимально безопасными и гарантировать сохранение покупательной способности денег", – объяснил Замотаев.

Вместе с тем, отметил он, самые большие средние ставки предлагаются на вклады 6-9 месяцев. А с учетом акционных предложений и стартовых бонусов они могут быть выше задекларированных банками в среднем на 0,5-1,5 процентного пункта.

Как выбрать депозитную программу

В то же время, по словам Замотаева, при выборе депозитной программы следует обратить внимание на несколько нюансов. В частности:

Возможность пополнения вклада.

Возможность ежемесячного снятия начисленных процентов.

Автоматическую пролонгацию вклада по его завершению.

Штрафные санкции за преждевременное расторжение депозитного соглашения и т.д.

"Клиент может выбрать вклад по тем условиям, которые наиболее совпадают с его личными планами. Депозитные условия должны быть комфортными для вкладчика", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в финансовом секторе не советуют украинцам инвестировать в доллар. Причина – подорванное доверия к американской валюте из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа. Соответственно, доллар ныне не рассматривается как надежный актив – в отличие от облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), которые, считается, являются лучшим активом для инвестиций.

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