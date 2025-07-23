Стоит ли скупать доллары, золотые слитки и биткоины: как надежно вложить деньги и какую прибыль реально получить

Когда деньги просто лежат – они обесцениваются. Чтобы защитить сбережения от инфляции и заработать на них, стоит задуматься об инвестировании.

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Но куда вкладывать – в облигации, валюту, золото или что-то другое? Финансовые аналитики и банкиры рекомендуют распределять риски – то есть не вкладывать все деньги в один актив.

OBOZ.UA определил 5 основных инструментов для инвестиций и рассказывает как об их преимуществах, так и о недостатках.

Криптовалюта

Прежде всего биткоин – как "главная" и самая известная криптовалюта мира. Итак:

В июле 2021-го 1 биткоин, по данным CoinDesk, стоил 41,507 тыс. долларов.

В полдень 22 июля 2025 года цена составляла около 117,928 тыс. долларов за 1 монету.

Таким образом, за 4 года каждый биткоин принес бы 76,421 тыс. долларов прибыли.

Соответственно, за 3 тыс. долларов в 2021 году можно было купить 0,0723 биткоина. Эта же доля в июле-2025 стоила бы уже 8,521 тыс. долларов. То есть прибыль составила бы 5,521 тыс. долларов.

В гривнях это было бы еще больше. Так:

В полдень 22 июля 2025 года украинские банки, по данным "Минфина", определяли курс доллара на уровне 41,5/42 грн (покупка/продажа).

22 июля 2021-го курс был 27,12/27,28 грн (покупка/продажа).

Таким образом, за 4 года стоимость валюты выросла на 14,38 грн в покупке и 14,72 грн в продаже.

Соответственно, 5,521 тыс. долларов прибыли от биткоина равны около 80 тыс. грн.

Впрочем, несмотря на заманчивость и внешнюю простоту инвестирования (формально – купил и ожидаешь подорожания), к вложению средств в криптовалюты необходимо подходить взвешенно и осторожно. Ведь, как и другие инструменты, они несут в себе ряд рисков. В частности:

Высокая волатильность

Цена биткоина может меняться на десятки процентов за очень короткое время. Что может обернуться не только большими прибылями, но и значительными убытками.

Например, в декабре 2022 года стоимость биткоина упала до 16,537 тыс. долларов. То есть на тот момент купленная в июле-2021 доля стоила бы 1,195 тыс. долларов. Что равнялось убыткам в 1,805 тыс. долларов.

Отсутствие гарантий и защиты

Стоит помнить, что биткоины не защищены государством. И в случае потери доступа к кошельку или мошенничества возврат средств маловероятен.

Недостаточная ликвидность в кризисные моменты

В случае паники или регуляторных действий может быть сложно быстро продать биткоин по приемлемой цене.

Депозиты

Как рассказала OBOZ.UA председатель правления АО "Универсал банк" Ирина Староминская, сейчас ставки на гривневые депозиты находятся в пределах 15,5-16% годовых. А текущая учетная ставка НБУ составляет 15,5%. Что, отмечает она, "обеспечивает конкурентный доход для долгосрочных вкладчиков".

"Депозиты – это действенный инструмент для сохранения средств. Если речь идет о долгосрочных вкладах, то они могут частично или полностью компенсировать уровень инфляции", – объяснила Староминская.

При этом она спрогнозировала, что до конца года ставки останутся в текущих рамках. Соответственно, украинцы и в дальнейшем могут хранить свои сбережения "с относительно стабильным доходом".

"Для долгосрочных вкладов это особенно актуально, поскольку доходность может покрывать уровень инфляции. Рынок демонстрирует стабильность – и это позитивный сигнал для вкладчиков", – заверила председатель правления АО "Универсал банк".

Впрочем, следует помнить, что у гривневых депозитов есть и ряд недостатков. Среди них:

Относительно невысокая доходность.

Самые низкие ставки – те, которые предоставляют возможность пополнять счет, чаще всего имеют самые низкие ставки.

Возможно введение определенных ограничений по снятию средств со счетов – в случае возникновения турбулентности на банковском рынке.

Наличные деньги

Если бы все те же 3 тыс. долларов купить в июле-2021, то это стоило бы 81,84 тыс. грн. И если бы сегодня достать эти деньги из-под матраса, или откопать на огороде 3-литровую банку с ними, или просто достать из сейфа и сдать в банк, то получить можно было бы 124,5 тыс. грн. То есть прибыль составила бы 42,66 тыс. грн. Однако это без учета инфляции.

Впрочем, в целом в экспертной среде не советуют как вкладывать все свои сбережения в валюту, так и выбирать для этого только одну из возможных. В частности, финансовый эксперт Алексей Козырев советует украинцам инвестировать в валюту лишь до 30% сбережений.

При этом 50% этих средств, по его словам, стоит вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью. В частности, депозиты, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), облигации самых известных украинских эмитентов.

И лишь остальное – в наличные. Причем, по его словам, следует собрать т.н. валютный портфель – то есть инвестировать средства в разные валюты. По словам Козырева, оптимальной пропорцией станет:

до 50% вложить в доллар;

до 40% – в евро;

до 10% – в швейцарский франк.

ОВГЗ

Этот инструмент является тем, о котором говорят все финансисты. Скажем, по словам экономического эксперта Сергея Фурсы, облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) являются привлекательным инструментом для инвестиций из-за их высокой доходности, а также фактического удержания курса доллара Нацбанком. В частности, эксперт:

отметил, что доходность украинских облигаций составляет около 16%;

заверил, что "нигде в мире, особенно в надежных инструментах", такой доходности нет.

"А учитывая, что Национальный банк держит курс и будет держать дальше без изменений (он намертво привязан, потому что борется с инфляцией), то фактически вы имеете доходность в 16% в долларах годовых. Это о*игенная доходность", – рассказал эксперт.

Со своей стороны, Ирина Староминская отметила, что одним из преимуществ ОВГЗ является то, что доходы по ним не облагаются налогом. А потому "могут выглядеть несколько привлекательнее для тех, кто хочет вложить финансы на более длительные сроки".

"Бонусом" же к этому, подчеркивается, является то, что ОВГЗ – это хороший способ поддержать государство. Ведь выплату ОВГЗ с процентами на 100% гарантирует государство. Фактически украинцы, которые покупают государственные облигации, дают государству в долг.

В целом, рассказали в Министерстве финансов, номинальная стоимость ОВГЗ составляет 1 тыс. грн. Разделяются они на:

долгосрочные – сроком более 5 лет;

среднесрочные – 1-5 лет;

краткосрочные – до 1 года.

То есть если сейчас взять те же 3 тыс. долларов и перевести их в гривни по банковскому наличному курсу, то получится 124,5 тыс. грн. Докинув еще 500 грн, на эти деньги можно приобрести 125 облигаций. Исходя же из озвученной Фурсой доходности в 16%, можно получить по, например, среднесрочным ОВГЗ от 20 тыс. грн прибыли (если доход не реинвестируется).

Золото

А вот с золотом все сложнее. Поскольку:

С одной стороны, за последние годы оно выросло в цене.

По данным НБУ, 22 июля 2021 года 1 грамм стоил 1561,64 грн, а 22 июля 2025-го – 4491,93 грн.

С другой – такая статистика не означает, что на этом металле можно заработать.

"Я просто не вижу адекватного инструмента, чтобы физлица могли инвестировать в золото. Если мы посмотрим, какие курсы по банковским металлам предлагают банки, то увидим: там разница между ценой покупки и продажи достигает 25-30%. То есть купить условно можно за 100, а продать – за 70-75. Насколько оно должно вырасти, чтобы "отбить" свои средства?" – рассказал OBOZ.UA руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

И действительно, например, ПриватБанк 22 июля продает 1 грамм золота за 6,24 тыс. грн. Но если вы хотите продать "Привату" тот же грамм, то вам заплатят уже 5,35 тыс. грн. Что фактически делает этот инструмент крайне невыгодным.

Более того, по словам Паращия, тот факт, что золото растет (например, по данным НБУ, 30 июня 1 грамм стоил 4349,6 грн), не означает, что так будет происходить всегда. Наоборот – период роста может прекратиться. И тогда уже речь пойдет не о приумножении, а о хотя бы сохранении вложенных средств.

Единственного "правильного" варианта нет

В целом, отметил Паращий, однозначно сказать, во что следует инвестировать, чтобы на 100% получить прибыль, нельзя. Ведь из-за неопределенности, в которой находится страна в связи с полномасштабной войной, "правильные варианты, к сожалению, дать невозможно".

Впрочем, признал он, тем, кто привык держать сбережения в наличных, все же "лучше делать это в валюте". А если есть желание положить деньги на депозит или купить ОВГЗ, то "очевидно, что гривня дает лучшую доходность".

"Люди, скорее всего, выбирают не между вложениями в долларовые активы (депозиты или ОВГЗ) и гривневые активы, а между, так сказать, деньгами "под подушкой". То есть если они предпочитают держать деньги "под подушкой", то это очевидно доллар, ведь гривня точно будет быстрее обесцениваться. А если мы говорим о размещении средств в прибыльных (доходных) активах, то гривня точно дает большую доходность без неожиданной девальвации", – пояснил эксперт.

Единственное, о чем точно можно говорить уверенно, – это необходимость вкладывать свои деньги в различные инструменты. Ведь если ваш инвестиционный портфель диверсифицирован, падение стоимости одного из активов не приведет к потере всех сбережений.

Зато вложение лишь в один инструмент делает вас чрезвычайно уязвимыми. Ведь в случае его обвала или даже краткосрочного проседания вы рискуете потерять почти все.