Украинцы активно "сдают" деньги в банки: каким банкам доверяют больше всего

За I полугодие 2025 года вклады физлиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках выросли на 86,4 млрд грн. По состоянию на 1 июля общая сумма составила 1,478 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили: в государственных учреждениях хранят сбережения 61,6% вкладчиков.

Еще 20,8% сделали вклады в частные банки. А 17,6% – в банки иностранных групп.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 56,95% от общего числа.

Также изрядное количество украинцев имеют маленькие вклады – до 10 грн. Таких 41,13%.

Более 600 000 грн в банках держат лишь 0,58% вкладчиков. А от 200 000 до 400 000 грн – 0,97%.

В целом большинство вкладов – 70,2% – являются депозитами до восстребования. Т.е. они могут быть сняты в любой момент без предварительного уведомления банка.

Меньше всего – на срок, превышающий 1 год. Таких всего 0,78%.

В какой валюте хранят деньги украинцы

Лидером же среди валют является гривня. Сумма вкладов в ней оценивается в 959,9 млрд грн.

В иностранной валюте украинцы держат почти в 2 раза меньше денег. По данным ФГВФЛ, эта сумма эквивалентна 518,7 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный Ощадбанк продлил срок действия своих карт, у которых он истек с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года. Т.е., блокировать их не будут.

