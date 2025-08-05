ПриватБанк продаст 650 тыс. "плохих" кредитов: кто их выкупит и что ожидает должников

ПриватБанк продает более 650 тысяч старых "плохих" кредитов на 5,2 миллиарда гривен – их могут выкупить коллекторы уже 14 августа со значительной скидкой. Если найдется покупатель, должникам следует готовиться к настойчивым попыткам взыскания, хотя и в рамках закона.

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Об этом пишет"Минфин". ПриватБанк готовится к масштабному аукциону, который должен состояться 14 августа 2025 года, – на продажу выставлен пакет из более 658 тысяч просроченных потребительских кредитов на общую сумму 5,2 млрд грн.

Такие кредиты выдавались без залога, средняя задолженность – около 7900 грн, минимальный – 100 грн, максимальный – 250 000 грн. В товар не попали кредиты военнослужащих и жителей прифронтовых территорий.

ПриватБанк стремится очистить портфель неработающих активов (NPL), который на конец 2024 года составлял 4,9% – это самый низкий показатель среди государственных банков Украины (в то время как средний по банковской системе НБУ – 27%).

Продажа пройдет на платформе ГП "СЕТАМ" по голландской модели аукциона, стартовая цена – весь объем долгов (5,2 млрд грн), затем автоматическое снижение ставки на 500 000 грн за шаг – и так до минимальной ценовой отметки – 1,2% от стартовой суммы (~62 млн грн). В случае отсутствия покупателей лот могут отменить.

Аналитики предполагают, что реализация может состояться за 1-3% номинала, то есть банк сможет выручить не более 156 млн грн. Кредитвест Банк и коллекторские компании заинтересованы в низкой стартовой цене, ведь такие портфели могут стать прибыльными, даже при частичном возврате долгов через системную работу с заемщиками (звонки, SMS, суды).

Для покупателя ключевым станет анализ портфеля, кто занимал (например, под технику или азартные игры) – это влияет на реальную вероятность возврата. Если торги не состоятся, банк может пересмотреть лот или списать кредиты окончательно. Если же покупатель найдется – автоматически сможет активнее взыскивать долги, согласно правовому полю, и не требует согласия должника для продолжения взаимодействия.

Новый кредитор приобретает все права и обязательства предыдущего по условиям договора. Он не имеет права нарушать закон, ведь взаимодействие возможно только в формате телефонных контактов, сообщений, писем или личного визита, все с уважением законодательства о потребительском кредитовании и правила Нацбанка.

Судебные взыскания возможны, даже если долг давний, срок исковой давности в 3 года может быть восстановлен в случае частичного признания задолженности или внесения платежей. Коллекторы же могут нарушать закон, применяя телефонное давление или угрозы; в таких случаях должник имеет право обратиться в правоохранительные органы или НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 августа в Украине запустили открытый банкинг – систему обмена данными между поставщиками платежных услуг, в частности банками, и третьими сторонами. Отмечается, что это позволит создавать мобильные финансовые приложения нового типа, как уже знакомые многим "Приват24" или Monobank, но с карточками разных банков.

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