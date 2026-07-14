Украинцам со сдачей могут дать купюры, которые уже недействительны: какие банкноты нельзя брать

Украинцам в магазинах вместе с сдачей могут дать купюры, которые уже выведены из обращения. Позже такими деньгами нельзя будет расплатиться. Однако деньги можно обменять в банках. Чтобы не тратить время на такой обмен, стоит внимательно следить за тем, какими купюрами продавцы и кассиры выдают сдачу, и отказываться от тех банкнот, которые выведены из обращения.

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Об одном из таких случаев OBOZ.UA рассказала киевлянка Леся. Так, покупая товар на одном из столичных рынков, она вместе с сдачей получила бумажную купюру номиналом 5 грн. "Я сначала не поняла, а потом вернулась к продавцу и попросила его забрать купюру. Он согласился", — рассказывает девушка.

Эти деньги не обязаны принимать никакие торговые точки или заведения сферы услуг:

Бумажные купюры номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен (образцов 2003–2007 годов): с 2 марта 2026 года эти мелкие купюры окончательно перестали быть законным средством платежа. Их полностью заменили соответствующие металлические монеты.

с 2 марта 2026 года эти мелкие купюры окончательно перестали быть законным средством платежа. Их полностью заменили соответствующие металлические монеты. Все банкноты, выпущенные до 2003 года: купюры так называемого первого и второго поколений (независимо от номинала — от 1 до 200 гривен) полностью изъяты из обращения еще раньше из-за устаревшего дизайна и слабого уровня защиты.

Если вам дают сдачу такими банкнотами, вы имеете полное право отказаться от них.

Где и до какого срока можно обменять устаревшие деньги?

Если вы нашли дома отложенные бумажные "единицы" или "пятерки", их можно бесплатно и без каких-либо комиссий обменять на действующие монеты или купюры другого номинала по следующему графику:

В любом банке Украины – до 26 февраля 2027 года включительно.

В уполномоченных банках (ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) – до 28 февраля 2029 года включительно.

В Национальном банке Украины – бессрочно.

Также напоминаем, что в Украине давно вышли из обращения монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, а монеты номиналом 10 копеек остаются единственной действующей мелкой монетой.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украинес 4сентября 2026 года поступит в обращение новая банкнота номиналом 2000 грн. На купюре изображен поэт, диссидент и правозащитник Василий Стус. Впрочем, это решение связано не только с чествованием исторической личности, но и с изменениями в экономике – за 7 лет после появления банкноты номиналом 1000 грн зарплаты и объем наличности в обращении существенно выросли.

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