"Укрзалізниця" обновила правила покупки билетов на поезда: что изменилось

"Укрзалізниця" запустила услугу мониторинга билетов на поезда с возможностью автовыкупа. Когда необходимые билеты будут найдены, пользователи получат соответствующие пуш-сообщения – а при активированной функции автовыкупа будет поступать сообщение об уже купленных билетах.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили:

воспользоваться услугой можно, скачав соответствующее приложение;

в приложении нужно будет авторизоваться через Дія.Підпис.

Мониторить билеты можно двух типов. В частности:

на конкретные поезда, которые уже находятся в продаже, – с возможностью отслеживать наличие конкретных мест;

по направлениям – с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами.

"В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически", – говориться в сообщении.

При этом подчеркивается: мониторинг и автоматическая покупка билетов недоступны для поездов в Польшу – кроме Интерсити+. А также прямого поезда Киев – Вена.

"Однако вы можете получить уведомление об открытии продажи билетов на эти направления", – отметили в "Укрзалізниці".

В "Укрзалізниці" приняли решение по ценам на билеты на поезда

Ранее же глава правления "Укрзалізниці" Евгений Лященко сообщил, что повышение стоимости билетов на внутренние поезда в 2024 году не планируется. А вот по заграничным ситуация пока не ясна – ведь в этом случае действует совместное с международными партнерами ценообразование.

"В финансовом плане на этот год не заложено повышение тарифов на перевозки. Ни на пассажирские, ни на грузовые. ... По зарубежным – зависит не только от нас. Поэтому я не могу сказать полностью, что роста не будет. Однако если и будет, то точно незначительно", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" запустила продажу билетов на международный рейс Чоп – Будапешт – Вена. Они продаются на сидячие места в 1-й и 2-й класс – и, соответственно, отличаются по стоимости.

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