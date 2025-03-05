Украинцам пересчитали зарплаты: для каких специалистов суммы взлетели на 90%

В Украине за год больше выросли зарплаты у радиотехников. В марте 2025 года такие специалисты в среднем зарабатывают 40 тыс. грн, что на 90% больше, чем в марте 2024 года. Также значительно выросли зарплаты для методологов, управляющих недвижимостью и специалистов по настройке техники.

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Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Так, методолог в среднем может зарабатывать 30 тыс. грн грн. В то же время профессиональный управляющий недвижимостью может претендовать на зарплату в размере 80 тыс. грн. Едва ли не впервые за долгое время в перечень специальностей, в которых быстрее всего растут зарплаты, оказались фармеры (создаю большое количество аккаунтов в соцсети для применения их в рекламных кампаниях).

Радиотехник – 40 000 грн (+90%)

Методолог – 30 000 грн (+69%)

Управляющий недвижимостью – 80 000 грн (+68%)

Специалист по настройке техники – 27 500 грн (+65%)

Помощник системного администратора – 22 500 грн (+61%)

Кредитный эксперт – 23 500 грн (+52%)

Инструктор в автошколу – 35 000 грн (+52%)

Ветеринар – 30 000 грн (+50%)

Травматолог – 30 000 грн (+50%)

Фармер – 60 000 грн (+50%)

Отметим, средняя зарплата в Украине, по данным портала, составляет 23,5 тыс. грн по состоянию на март. При этом за год эта цифра выросла на 18%. Среди городов традиционно больше платят в Киеве (в среднем 27,5 тыс. грн), тогда как в Сумах средняя зарплата составляет всего 17,5 тыс. грн. грн (самый низкий показатель среди областных центров).

Самой популярной вакансией зависят продавец-консультант. В среднем зарплата для таких специалистов составляет 19,5 тысяч. грн. Также спросом пользуются водители (30 тыс. грн.), повара (24,5 тыс. грн.), бухгалтеры (23,5 тыс. грн.).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 1 марта 2025 года не ожидаются изменения зарплаты военных. В то же время изменения коснутся курсантов первых-вторых курсов, которые смогут получать выплаты на уровне минимальной зарплаты.

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