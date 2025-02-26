Зарплаты военных с 1 марта: сколько будут платить в Украине

В Украине с 1 марта 2025 года не ожидаются изменения зарплаты военных. В то же время изменения коснутся курсантов первых-вторых курсов, которые смогут получать выпасть на уровне минимальной зарплаты.

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Об этом идет речь в публикации Армия. Информ. Как сообщало Минобороны, об этом заявил Заместитель Министра обороны Украины Сергей Мельник на встрече с курсантами Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного:

"Уже с марта 2025 курсанты 1-2 курсов будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы в Украине, это 8 тысяч гривен. С учетом того, что заработная плата будет повышаться, денежное довольствие также будет увеличиваться в соответствующем коэффициенте. Курсанты 3-4 курсов, приравнивающиеся к контрактной службе, будут получать более 20 тысяч гривен".

Сейчас минимальный размер денежного довольствия — 20 130 гривен для рекрута. А дальше все зависит от большого количества факторов: звания, должности, выслуги и т.д. Кстати, размер своего денежного довольствия можно узнать буквально в несколько кликов. Минобороны ввело онлайн-калькулятор. Он достаточно легко и быстро позволяет узнать размер выплат, которые вы должны получать. Нужно знать свое звание, выслугу лет и тарифный разряд (его можно узнать у финансистов воинской части).

"Боевые"

В настоящее время "боевые" выплаты являются крупнейшим финансовым источником для многих военнослужащих. В зависимости от места несения службы и выполняемых задач украинские военные дополнительно могут получать 30, 50 и 100 тысяч гривен. Кроме того, есть еще доплата в 70 тысяч гривен для находящихся именно на передовой.

100 тысяч получают военнослужащие, непосредственно участвующие в боевых действиях на передовых позициях, на оккупированной территории или между позициями Сил обороны и врага. Также это вознаграждение получают те, кто выполняет задачи по огневому поражению — ракетщики, артиллеристы и подразделения противовоздушной обороны. Конечно, они не находятся непосредственно на линии столкновения. Но время их работы по врагу также засчитывается для выплаты 100 тысяч вознаграждения.

50 тысяч выплачивают тем, кто выполняет боевые (специальные) задания в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями. В том числе вне районов боевых действий.

30 тысяч получают военнослужащие, выполняющие боевые (специальные) задания согласно боевым приказам. В частности:

по интенсивной подготовке для ведения военных (боевых) действий;

с управлением группировками войск;

по всестороннему обеспечению действующих группировок войск в районах ведения боевых действий. По сути, это касается логистов.

Также 30 тысяч вознаграждения должны выплачивать тем, кто занимается разминированием (вне пределов районов ведения боевых действий) и противовоздушным прикрытием и наземной обороной объектов критической инфраструктуры.

Следует учитывать, что такое вознаграждение выплачивается пропорционально времени пребывания на передовой или выполнению боевых задач. В среднем чуть более 3 тысяч гривен в сутки. Например, если вы провели на передовой 10 дней, то выплата будет чуть более 30 тысяч гривен.

70 тысяч предусмотрено для тех, кто непосредственно выполняет боевые или специальные задания на линии столкновения с врагом или в его тылу.

Эта доплата не заменяет "боевых", а дополнительной к ним. Но она работает по накопительной системе. То есть выплачивать эти деньги должны только после того, как суммарно набежало 30 дней на передовой. Это может быть и в течение нескольких месяцев.

Выплата за первый контракт

Это единовременное пособие, на которое имеют военнослужащие, подписывающие первый контракт с ВСУ. Размер пособия зависит от прожиточного минимума трудоспособных лиц, утверждаемого ежегодно в госбюджете, по состоянию на 1 января. В 2025 году она составляет 3028,00 грн.

Так что сейчас, заключив контракт, можно получить:

лицам рядового состава – восемь размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года – 24 224 грн;

лицам сержантского и старшинского состава – девять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года – 27252 грн;

лицам офицерского состава – десять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года – 30280 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн. грн.

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