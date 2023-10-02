Украинцам обещают подорожание ключевого продукта: эксперты озвучили прогноз цен на осень

В Украине осенью-2023 может подорожать хлеб – один из ключевых продуктов в рационе граждан. По словам экспертов, на цены повлияет целый ряд факторов – от погоды до бизнес-тарифов на электроэнергию.

Как считает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, в ближайший месяц цена хлеба для украинцев поднимется на 1-1,5%. Советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка "Шувар" Иван Стефанишин тоже прогнозирует подорожание, но не называет конкретных цифр.

Оба эксперта говорят о проблемах с качеством пшеницы, а значит и нехватке хорошей муки. Цены на муку уже выросли на 5-7%, отмечает Стефанишин, что не может не сказаться на стоимости хлеба.

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На качество зерна повлияла слишком мягкая для озимых погода прошлой зимой, а также дожди в период уборки урожая, подтверждает Марчук. Кроме того, по словам Стефанишина, аграрии в 2023 году использовали меньше удобрений, ведь цены на них тоже сильно выросли. Поэтому наличие вредителей также сказалось на качестве продукции.

"Уже пошла конкуренция за качественную муку. Дальше она будет усиливаться", – сказал Стефанишин. Марчук добавил, что это не единственная причина вероятного подорожания хлеба.

У производителей также заметно выросли затраты на энергоносители, логистику и зарплаты сотрудникам. "Фактически с тех пор как выросли тарифы на свет, каждый месяц на от 0,8 до 1% растет цена на хлеб. И на осень они тоже об этом говорят, что на 1-1,5% может расти цена на хлеб", – отметил Марчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в Украине снизились цены на ряд популярных овощей. Эксперты отмечают, что в текущем году фермеры собрали хороший урожай.

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