Украинцам на АЗС вместо бензина продавали фальсификат: где заливали "бодягу"

Злоумышленники продают украинцам поддельный бензин по всей стране – подвергая таким образом автомобили людей большой опасности. В частности, в Черновицкой области правоохранители прекратили продажу поддельного бензина сразу на 11 АЗС. Фигуранты примешивали к топливу марки А-95 газовый конденсат и специальные присадки – такая смесь позволяла искусственно увеличить объем бензина, не влияя на его стоимость.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: преступная группа, действуя в сговоре со должностными лицами предприятий сферы торговли нефтепродуктами, наладила схему сбыта некачественных горюче-смазочных материалов на территории сразу ряда областей. В частности:

Черновицкой;

Ивано-Франковской;

Хмельницкой.

До этого же в Киевской области "накрыли" нелегальную АЗС, на которой продавали незаконно произведенное топливо – в частности, бензин и дизель. Действовала она в Крюковщине. Как рассказали в БЭБ:

Станция работала без лицензии на розничную торговлю топливом, сертификатов качества топлива и документов о его происхождении.

На АЗС отсутствовали регистраторы расчетных операций.

А в Закарпатской области производили поддельные бензин и дизель. Размещалось производство в Мукачево – его наладили должностные лица столичного предприятия, которое имело разрешение только на оптовую торговлю топливом.

В целом больше всего нелегальных АЗС в Украине зафиксировано во Львовской области – в начале осени их насчитывалось 98. Это почти четверть от всех нелегальных заправок в стране, на которых водителям продают поддельное топливо, – 23%. Среди лидеров, по данным Нафтогазовой Ассоциации Украины, также области:

Одесская – 42 нелегальные АЗС (10%);

Ивано-Франковская – 41 (10%);

Киевская – 31 (7%);

Днепропетровская – 29 (7%);

Николаевская – 28 (7%);

Харьковская – 27 (6%).

"Нелегальные АЗС продолжают функционировать, подрывая экономику, конкурентоспособность легальных участников рынка и создавая угрозу для граждан и окружающей инфраструктуры. ...Нелегальные игроки рынка продают контрафактное топливо, избегают уплаты налогов и игнорируют требования безопасности как для окружающих, так и для собственных работников", – отметили в НАУ.

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом

В целом же некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

В то же время октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности добавляют:

спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образованию воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк ожидает рост стоимости автомобильного топлива – ближе к концу 2024 года. Там прогнозируют, что подорожание бензина, дизеля и автогаза ускорится до 9% год к году по сравнению с 2023 годом – в то время как в сентябре этот показатель составлял 6%. Причиной ожидаемого роста цен называется исчерпание запасов топлива на АЗС.

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