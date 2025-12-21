Украинцам могут переписать цены на бензин: как удары по Одесской области повлияют на рынок

Удары РФ по мостам в Одесской области создают серьезные риски для логистики, через которую проходит до 60% импорта топлива, что может временно расшатать рынок. По разным оценкам, цены на АЗС могут вырасти от 1 до 2 гривен за литр, пока Украина перестраивает маршруты поставок

О рисках для логистики рассказал основатель компании, которая перевозит горюче-смазочные материалы Дмитрий Леушкин. По его словам, враг целенаправленно бьет по "тонкому месту" – двух мостах, которые обеспечивают сообщение с Измаилом.

Один из мостов был поврежден ранее, а другой сейчас находится под постоянными атаками. В случае его полного вывода из строя Украина будет вынуждена оперативно менять маршруты поставок, в частности через территорию Румынии и Молдовы.

Дмитрий Леушкин очерчивает два базовых сценария. Первый – оптимистичный, если мост удается сохранить, и логистика не претерпит критических изменений. Второй – значительно сложнее, в котором будет разрушен мост, попытки наладить понтонные переправы, которые также становятся мишенью для атак.

В таком случае логистика с Измаилом будет серьезно нарушена. Эксперт предупреждает: перекрытие этого направления способно уже в течение нескольких дней поднять цены на топливо минимум на 2 гривны за литр по западным базисам. Кроме того, рынок может столкнуться с дефицитом бензовозов, что спровоцирует поэтапные остановки АЗС, прежде всего в южных и восточных регионах.

Отдельную угрозу представляет нехватка водителей бензовозов. Как отмечает Леушкин, именно автотранспорт способен быстро реагировать на кризисные ситуации, но водителей с допуском ADR и опытом международных перевозок критически мало. Перестройка логистики, по его оценкам, может занять около недели, в течение которой рынок будет "лихорадить".

Эксперт отмечает, что в случае высокого сезона потребления последствия были бы значительно хуже, а страна рисковала бы снова столкнуться с полноценным топливным кризисом. Поэтому он призывает повысить уровень бронирования для водителей бензовозов как минимум до 75%.

В то же время другие эксперты рынка настроены более сдержанно. Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в комментарии СМИ отмечает, что на сегодня дефицита топлива в Украине нет. По его словам, рынок хорошо обеспечен ресурсом, а ноябрь стал рекордным по объемам импорта с начала полномасштабной войны – около 700 тысяч тонн дизельного топлива.

Куюн подчеркивает, что компании сформировали запасы, импорт стабильно поступает и в декабре, а зимой потребление традиционно уменьшается. Поэтому о коллапсе рынка, по его мнению, речь не идет.

Для минимизации рисков государство и профильные структуры уже ищут альтернативные маршруты. В процессе задействованы правительство, "Укрзалізниця" и другие ведомства. Ведутся активные переговоры с Молдовой по упрощению транзита украинских грузов, а также используется потенциал поставок топлива из Румынии, Польши и других европейских стран по суше.

Оба эксперта сходятся в одном, что новая логистика будет дороже. По более сдержанным оценкам, это может добавить к стоимости топлива до 1 гривны за литр.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на фоне усиления российских обстрелов и вызванных этим отключений электроэнергии импорт топлива в Украину побил рекорд. В ноябре суммарный объем поставок дизельного топлива, бензина и сжиженного природного газа (СПГ) достиг нового максимума за 16 месяцев.

