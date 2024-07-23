Украинские банки потеряли почти 10% своих работников: почему возник дефицит кадров

Украинские банки потеряли около 10% работников из-за эмиграции, мобилизации и других факторов, вызванных войной. HR-отделы банков сталкиваются с большим эмоциональным напряжением из-за проблем с мобилизацией и бронированием работников, пытаясь обеспечить их поддержку и безопасность.

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Об этом рассказали менеджеры по работе с персоналом во время круглого стола "Эмиграция, мобилизация и кадровый голод на финансовом рынке: как решить проблему", проведенного "Финансовым клубом". С начала войны украинские банки лишились около 10% своих работников.

"Мы вывозили сотрудников в три страны. Мы одни из немногих на рынке, кто продолжает оплачивать для ключевых сотрудников проживание за границей, преимущественно из зон боевых действий. Около 15 семей продолжают жить за счет компании ", – отметила HR-директор ОТП Банка.

По ее словам, вне Украины находится каждый тридцатый работник. Она также отметила по всем направлениям было потеряно 10% кадров с начала войны, в том числе 7-8% – из-за увольнения. "Это либо женщины, выехавшие вместе с детьми, либо полноценно уехавшие семьи, либо люди, выехавшие в Канаду и США. Некоторое время они пытались работать дистанционно, но когда очень разные временные зоны, это очень сложно. Для нас это был потенциальный риск, что мы их все равно потеряем.

О подобной ситуации рассказала и Елена Скиба, директор департамента управления персоналом Кредобанка. "В начале войны мы вывезли в Польшу где-то тысячу человек. Это были не только работники, но и их родственники, дети, жены. К концу 2022 года большинство людей вернулось. Но кто-то уволился, уехал, возможно, дальше, кто-то остался в Польше. На сегодняшний день за границей у нас менее 1% работников ", – отметила она.

HR-специалисты банков часто становятся мишенью для недовольства и возмущения работников из-за проблем с мобилизацией и бронированием. "HR любой компании сталкивался с определенным эмоциональным напряжением внутри компании относительно того, что "вы не хотите бронировать", или "по какому принципу вы выбираете, кого бронировать". Такой эмоциональный максимум ощущался как у мужчин, так и у женщин, например, если это семейные пары, работающие в разных подразделениях", – отметила директор по управлению персоналом Сэнс Банка.

Она добавила, что компания вынуждена действовать исключительно в пределах законодательства и принимать реальность мобилизации как неотвратимую. "Мы принимаем тот факт, что мобилизация будет усиливаться, и каждый военнообязанный имеет вероятность быть мобилизованным, и мы как HR-команда должны принять это, спрогнозировать, сформировать определенный бекап на ключевые должности и двигаться дальше без эмоциональной неожиданности ", - подчеркнула директор .

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине самую высокую среднюю зарплату получают программисты, владеющие языком программирования Golang. При этом среди наиболее высокооплачиваемых вакансий есть предложения для тех, кто не обязательно должен иметь высшее образование. В первую очередь речь идет о предложениях для военных.

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