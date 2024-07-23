Кому в Украине платят от 70 тыс. грн: среди вакансий есть предложение для тех, кто не имеет высшего образования
В Украине высшую среднюю зарплату получают программисты, владеющие языком программирования Golang. При этом среди наиболее высокооплачиваемых вакансий есть предложения для тех, кто не обязательно должен иметь высшее образование. В первую очередь речь идет о предложениях для военных.
Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Да, в тройке наиболее высокооплачиваемых вакансий предложения для программистов и танкиста.
- Программист Golang – 95000 грн
- IOS-программист – 76000 грн
- Танкист – 75000 грн
- Артиллерист – 72500 грн
- Дешифровщик – 71000 грн
- Снайпер – 70100 грн
- Наводчик – 70100 грн
- Огнеметчик – 70100 грн
- Командир отделения – 70000 грн
- Стрелец – 70000 грн
Среди городов самая большая средняя зарплата – в Киеве. Он составляет 24,5 тыс. грн. В то же время в Сумах в среднем предлагают всего 15 тыс. грн.
- Киев – 24500 грн
- Днепр – 20000 грн
- Запорожье – 17500 грн
- Львов – 22000 грн
- Одесса – 20000 грн
- Харьков – 18500 грн
- Винница – 18000 грн
- Житомир – 17500 грн
- Ивано-Франковск – 20000 грн
- Кривой Рог – 16500 грн
- Кропивницкий – 17000 грн
- Луцк – 17500 грн
- Николаев – 18000 грн
- Полтава – 17500 грн
- Ровно – 18500 грн
- Суммы – 15000 грн
- Тернополь – 19000 грн
- Ужгород – 20000 грн
- Херсон – 22800 грн
- Хмельницкий – 18500 грн
- Черкассы – 18000 грн
- Черновцы – 20000 грн
- Чернигов – 16500 грн
Отметим, по последним данным Госстата, средняя зарплата в Украине составляет 18,9 тыс. грн в месяц. Это на 22,5% больше, чем было в первом квартале 2023 года. Такой рост зарплат значительно опережает темпы инфляции (в прошлом году – 5,1%) и скорость обновления экономики. Два года назад жители Украины в среднем зарабатывали 14,6 тыс. грн . Так что зарплаты выросли на 29,3%, а кумулятивная инфляция за этот же период достигла 31,6%.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с июля начнутся выплаты денежной помощи для уязвимых категорий граждан, в частности, единовременного вознаграждения Героям Украины и пожизненных стипендий участникам Второй мировой войны и спасателям евреев во время Холокоста.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!