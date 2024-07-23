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Кому в Украине платят от 70 тыс. грн: среди вакансий есть предложение для тех, кто не имеет высшего образования

Александр Литвин
Рынки и компании
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Украинцам без высшего образования готовы платить значительные зарплаты

В Украине высшую среднюю зарплату получают программисты, владеющие языком программирования Golang. При этом среди наиболее высокооплачиваемых вакансий есть предложения для тех, кто не обязательно должен иметь высшее образование. В первую очередь речь идет о предложениях для военных.

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Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Да, в тройке наиболее высокооплачиваемых вакансий предложения для программистов и танкиста.

  • Программист Golang – 95000 грн
  • IOS-программист – 76000 грн
  • Танкист – 75000 грн
  • Артиллерист – 72500 грн
  • Дешифровщик – 71000 грн
  • Снайпер – 70100 грн
  • Наводчик – 70100 грн
  • Огнеметчик – 70100 грн
  • Командир отделения – 70000 грн
  • Стрелец – 70000 грн

Среди городов самая большая средняя зарплата – в Киеве. Он составляет 24,5 тыс. грн. В то же время в Сумах в среднем предлагают всего 15 тыс. грн.

  • Киев – 24500 грн
  • Днепр – 20000 грн
  • Запорожье – 17500 грн
  • Львов – 22000 грн
  • Одесса – 20000 грн
  • Харьков – 18500 грн
  • Винница – 18000 грн
  • Житомир – 17500 грн
  • Ивано-Франковск – 20000 грн
  • Кривой Рог – 16500 грн
  • Кропивницкий – 17000 грн
  • Луцк – 17500 грн
  • Николаев – 18000 грн
  • Полтава – 17500 грн
  • Ровно – 18500 грн
  • Суммы – 15000 грн
  • Тернополь – 19000 грн
  • Ужгород – 20000 грн
  • Херсон – 22800 грн
  • Хмельницкий – 18500 грн
  • Черкассы – 18000 грн
  • Черновцы – 20000 грн
  • Чернигов – 16500 грн

Отметим, по последним данным Госстата, средняя зарплата в Украине составляет 18,9 тыс. грн в месяц. Это на 22,5% больше, чем было в первом квартале 2023 года. Такой рост зарплат значительно опережает темпы инфляции (в прошлом году – 5,1%) и скорость обновления экономики. Два года назад жители Украины в среднем зарабатывали 14,6 тыс. грн . Так что зарплаты выросли на 29,3%, а кумулятивная инфляция за этот же период достигла 31,6%.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с июля начнутся выплаты денежной помощи для уязвимых категорий граждан, в частности, единовременного вознаграждения Героям Украины и пожизненных стипендий участникам Второй мировой войны и спасателям евреев во время Холокоста.

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