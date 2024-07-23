Кому в Украине платят от 70 тыс. грн: среди вакансий есть предложение для тех, кто не имеет высшего образования

В Украине высшую среднюю зарплату получают программисты, владеющие языком программирования Golang. При этом среди наиболее высокооплачиваемых вакансий есть предложения для тех, кто не обязательно должен иметь высшее образование. В первую очередь речь идет о предложениях для военных.

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Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Да, в тройке наиболее высокооплачиваемых вакансий предложения для программистов и танкиста.

Программист Golang – 95000 грн

IOS-программист – 76000 грн

Танкист – 75000 грн

Артиллерист – 72500 грн

Дешифровщик – 71000 грн

Снайпер – 70100 грн

Наводчик – 70100 грн

Огнеметчик – 70100 грн

Командир отделения – 70000 грн

Стрелец – 70000 грн

Среди городов самая большая средняя зарплата – в Киеве. Он составляет 24,5 тыс. грн. В то же время в Сумах в среднем предлагают всего 15 тыс. грн.

Киев – 24500 грн

Днепр – 20000 грн

Запорожье – 17500 грн

Львов – 22000 грн

Одесса – 20000 грн

Харьков – 18500 грн

Винница – 18000 грн

Житомир – 17500 грн

Ивано-Франковск – 20000 грн

Кривой Рог – 16500 грн

Кропивницкий – 17000 грн

Луцк – 17500 грн

Николаев – 18000 грн

Полтава – 17500 грн

Ровно – 18500 грн

Суммы – 15000 грн

Тернополь – 19000 грн

Ужгород – 20000 грн

Херсон – 22800 грн

Хмельницкий – 18500 грн

Черкассы – 18000 грн

Черновцы – 20000 грн

Чернигов – 16500 грн

Отметим, по последним данным Госстата, средняя зарплата в Украине составляет 18,9 тыс. грн в месяц. Это на 22,5% больше, чем было в первом квартале 2023 года. Такой рост зарплат значительно опережает темпы инфляции (в прошлом году – 5,1%) и скорость обновления экономики. Два года назад жители Украины в среднем зарабатывали 14,6 тыс. грн . Так что зарплаты выросли на 29,3%, а кумулятивная инфляция за этот же период достигла 31,6%.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с июля начнутся выплаты денежной помощи для уязвимых категорий граждан, в частности, единовременного вознаграждения Героям Украины и пожизненных стипендий участникам Второй мировой войны и спасателям евреев во время Холокоста.

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