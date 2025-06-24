Украинские АЗС перепишут цены на бензин? Как война между Израилем и Ираном повлияет на топливо

Ситуация на Ближнем Востоке вызвала короткий всплеск цен на нефть, что временно отразилось на себестоимости импортного топлива для Украины. Однако после стабилизации рынка никакого существенного влияния на цены в Украине не ожидается – все будет определяться курсом валюты и европейскими биржами.

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OBOZ.UA пообщался с экспертами и выяснил как конфликт повлиял на украинский рынок нефтепродуктов. В июне 2025 года мировая нефтяная биржа пережила серьезную турбулентность. На фоне конфликта между Ираном и Израилем аналитики прогнозировали подорожание нефти до $110 за баррель.

Однако уже через несколько дней, рынок обвалился на новостях о перемирии. "Было так, что рынки отреагировали мгновенно, ну так биржа работает. Они же работают на волатильности цен, и так же зарабатывают. Но потом пошел откат до предыдущего состояния," – рассказал директор одной из сетей АЗС Леонид Косянчук. По его мнению, речь идет не о реальном падении цен, а о возвращении к норме после искусственно подогретой паники.

"Это не первая попытка разогнать панику вокруг Ближнего Востока. Но реального дефицита нефти нет, и танкеры ходят беспрепятственно. Соответственно, рынок быстро стабилизируется", – подтверждает президент Центра глобалистики "Стратегия 21" Михаил Гончар.

Снизятся ли цены на бензин в Украине

"О снижении я бы не стал говорить, просто был всплеск, и теперь – откат. Цену на топливо будет определять исключительно соотношение спрос-предложение", – говорит Косянчук.

Он добавляет, что для украинского рынка первоочередное значение имеет ситуация не на рынке сырой нефти, а на европейской бирже нефтепродуктов, откуда Украина получает до 90% топлива. "И эта ситуация не помешала включить определенные премии к цене, даже если они незначительны" — замечает эксперт.

"Большинство прогнозов о взлетах до $120-150 – это или банковские спекуляции, или медиа-истерика. Но рынок нефтепродуктов в Украине зависит не от фантазий трейдеров, а от конкретных логистических и валютных факторов", – добавляет Гончар.

По словам Косянчука, "для кого-то война, а для кого-то заработок", ведь если есть возможность заработать лишний доллар-два на тонне, то никто не будет сдерживать себя. И действительно, после обострения в зоне Ормузского пролива, европейские поставщики добавили страховые премии к стоимости транспортировки, хотя эти премии пока незначительны, они уже учтены в контрактах.

"Ормузский пролив остался открытым, потому что Иран не заинтересован в конфликте с Китаем, который покупает до 90% его нефти. А значит, все прогнозы о перекрытии оказались лишь шумом", – уточняет Гончар.

Могут ли заправки спекулировать

Эксперт не исключает такого явления, особенно среди мелких, несертифицированных АЗС. "Некоторые подняли цены уже на следующий день после новостей об обострении на Ближнем Востоке. Но ведь мы не покупаем нефть из Ирана или Саудовской Аравии. Мы получаем готовый продукт. И пока тот танкер дойдет, пока переработается, это месяцы", – подчеркнул Гончар.

В то же время сетевые заправки обычно работают стабильно и не поддаются мгновенным эмоциональным скачкам. Значительно сильнее, чем ситуация на Ближнем Востоке, на украинское топливо влияют валютные колебания.

"Любые дальновидные прогнозы – это очень неблагодарное дело. Потому что скажешь 72, а будет 62," – отмечает Леонид Косянчук. Гораздо полезнее для потребителя следить за общими рыночными тенденциями, а не за эмоциональными заголовками в медиа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине отсрочили до 2026 года обязательную норму по 5% биоэтанола в бензине, что позволяет АЗС и дальше самостоятельно определять, какое топливо реализовывать. Ожидается, что для потребителей ситуация не изменится, ведь топливо с биоэтанолом уже используется на рынке без негативных последствий для авто или ценовой стабильности.

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