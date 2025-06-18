В Украине отменили обязательный "спиртовой бензин": что это значит для водителей и АЗС

В Украине отсрочили до 2026 года обязательную норму по 5% биоэтанола в бензине, что позволяет АЗС и дальше самостоятельно определять, какое топливо реализовывать. Ожидается, что для потребителей ситуация не изменится, ведь топливо с биоэтанолом уже используется на рынке без негативных последствий для авто или ценовой стабильности.

Видео дня

18 июня Верховная Рада приняла поправку к законопроекту №13134, которая откладывает до 1 января 2026 года норму об обязательном содержании не менее 5% биоэтанола в бензине, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Однако, такое требование в соответствии с предыдущими решениями, уже вступило в силу с1 мая 2025 года.

Речь идет о норме, которая обязывает все нефтетрейдерские компании реализовывать бензин с содержанием не менее 5% биоэтанола (топливо Е5). Такой подход является частью европейской стратегии декарбонизации транспорта, ведь позволяет частично замещать традиционное ископаемое топливо на альтернативное - спиртовое происхождение.

OBOZ.UA обратился за комментарием к аналитику консалтинговой компании "НафтаРынок" Александру Сиренко, чтобы понять как изменится ситуация на украинских АЗС. "В самом начале, это была компромиссная доля – 5% биоэтанола, которую согласовали еще в 2022 году. Она должна была запустить постепенную адаптацию рынка к стандартам ЕС", – отметил специалист.

Почему отложили решение о Е-5

По словам эксперта, причин несколько. Во-первых, государственная инфраструктура для контроля выполнения требования еще не была готова. В частности, Государственная экологическая инспекция не имела достаточной нормативной базы и инструментов для проверки и фиксации нарушений на АЗС. "Штрафы не вводились, потому что не были готовы ни документы, ни механизмы", – объясняет специалист.

Во-вторых, дефицит бензина, вызванный последствиями атак на нефтебазы, заставил власть срочно реагировать, чтобы не усложнять ситуацию требованиями относительно обязательных примесей. "Когда меньше бензина – логично, что увеличение его потребления за счет биоэтанола может казаться нелогичным. Но в то же время это же возможность сделать ставку на локальное производство", – отмечает отраслевой эксперт.

Что будет на АЗС

Сиренко отметил, что фактически, ничего кардинально не изменится. Многие заправки уже сейчас реализовывают бензин Е5, и большинство из АЗС сделали это на уровне добровольного перехода, с учетом цен, технологических возможностей и растущего запроса на "экотопливо".

"Поскольку рынок уже протестировал биоэтанол и не зафиксировал никаких критических ситуаций, в дальнейшем операторы АЗС будут реализовывать то топливо, которое будет для них выгоднее. Дешевая составляющая в виде спирта и дорогой бензин формируют сбалансированную цену, поэтому кто-то останется на Е-5, а кто-то выберет возвращение к Е-0", – отмечает эксперт. То есть, выбор останется за оператором АЗС, который сам будет определять, что выгоднее - реализовывать топливо с биоэтанолом или без.

Как это повлияет на водителей

Сиренко отметил, что для водителей все останется, как и было. На разных АЗС, как и сейчас, могут быть представлены различные виды бензина – как с биоэтанолом, так и без него, если оператор решит вернуться к старому формату. В крупных сетях, которые уже перешли на биотопливо, возвращение к Е-0 технически и экономически нецелесообразно.

"Крупнейшие сети уже адаптировались, они модернизировали оборудование, заказывают соответствующие смеси, сотрудничают и имеют договоренности с производителями биоэтанола", – подчеркнул Сиренко. Он также добавил, что цены на топливо существенно не изменятся, поскольку стоимость Е-5 на практике не оказалась значительно ниже или выше, чем традиционного бензина.

Может ли быть внедрение Е-10

Сиренко отметил, что это зависит от политической воли и состояния рынка. Е-10 (10% биоэтанола) - стандарт, который используют во многих странах ЕС. Эксперт считает, что с учетом уже сделанных инфраструктурных инвестиций, переход к Е-10 вместо Е-0 был бы логичным следующим шагом. "Европа, Польша, Франция – все ездят на Е-10, у нас те же авто, логика есть, но нужно единое регулирование, без двойных стандартов", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ощутимо подорожал бензин А-95. Так, 17 июня крупные АЗС продают его в среднем по 56,49 грн/л, что сразу на 21 коп. выше, чем днем ранее. При этом с начала недели топливо выросло в цене на 1,16 грн/л - в пятницу 13 июня оно стоило средние 55,33 грн/л.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!