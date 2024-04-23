Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит заправить полный бак

В Украине продолжает дорожать бензин А-95. Так, 23 апреля АЗС продают его в среднем по 54,73 грн/л, что на 2 коп. дороже, чем днем ранее, и почти на 1 грн больше, чем в начале месяца. А с начала текущего этапа роста цен (7 марта) стоимость ресурса выросла более чем на 3,2 грн/л. Таким образом, чтобы заправить авто с 50-литровым баком, сейчас придется заплатить более 2 730 грн, тогда как в начале марта это обходилось почти в 2 600 грн.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети заправок продают бензин по 50,98-59,99 грн/л. Таким образом, на рынке разница в стоимости топлива превышает 9 грн/л.

Где заправляться дешевле всего

Самые низкие цены установили на заправках Motto – 50,98 грн/л. А кроме того:

Авантаж 7 – 51,45 грн/л;

ZOG – 51,5 грн/л;

Укр-Петроль, Фактор – 51,8 грн/л;

Маркет – 51,99 грн/л;

Prime – 52 грн/л.

Где самые высокие цены

Дороже всего ресурс продают в сети SOCAR – 59,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 56,92 грн/л;

Neftek – 56,49 грн/л.

Премиальные сети АЗС в Украине могут поднять цену на бензин до 60 грн/л

В то же время, отметил эксперт рынка топлива Дмитрий Левушкин, премиальные сети АЗС в Украине могут поднять цену на бензин до 60 грн/л – что, собственно, уже почти сделала SOCAR. Однако рыночная цена ресурса ниже – и остальные сети будут продавать его дешевле.

"Если мы говорим, что там нарисуют на стеле (т. н. столб с ценами. – Ред.) АЗС премиального сегмента, то это, возможно, будет выше 60 грн. Но реальная цена будет ниже", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, энергетический эксперт Александр Сиренко рассказал OBOZ.UA, что дальнейшее повышение цен на топливо весной-2024 является маловероятным. Ведь рынок перенасыщен ресурсом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!